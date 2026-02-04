В Україні загинуло близько 55 000 солдат від початку повномасштабної війни

Володимир Зеленський заявив про загибель 55 000 українських солдат від початку повномасштабної війни. Крім цього, є велика кількість зниклих безвісти воїнів.



Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю програми "20 годин" на France 2, пише



В інтерв'ю Зеленський також заявив, що путін боїться лише одну людину у світі - американського президента Дональда Трампа.



Рівно рік тому Зеленський заявив, що на війні з РФ загинуло приблизно 45 100 українців. Ще 390 тисяч отримали поранення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! заявив про загибель 55 000 українських солдат від початку повномасштабної війни. Крім цього, є велика кількість зниклих безвісти воїнів.Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю програми "20 годин" на France 2, пише LB.ua В інтерв'ю Зеленський також заявив, щобоїться лише одну людину у світі - американського президентаРівно рік тому Зеленський заявив, що на війні з РФ загинуло приблизно 45 100 українців. Ще 390 тисяч отримали поранення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію