У фабрику в селі біля Луцька інвестують 70 мільйонів євро





Про це повідомляє



Nestlé збільшить інвестиції в макаронну фабрику у селі Смолигів на Волині до €70 млн до кінця 2027 року. Рішення прийняли на тлі високих виробничих результатів нового підприємства, повідомив генеральний директор Nestlé в Україні та Південно-Східній Європі Алессандро Дзанеллі.



За його словами, на запуск проєкту, який був схвалений ще у 2022 році, пішло близько 30 місяців. Виробництво на новій фабриці стартувало у квітні 2025 року. Обсяг початкових інвестицій становив €43 млн і наразі в компанії бачать їх повернення у вигляді прибутку:



«Чому ми інвестували в це? Тому що порахували вартість перетворення сирих матеріалів в готовий продукт, Україна дозволяє бути дуже конкурентними в цьому плані. Коли ми подивилися на нашу здатність генерувати продукти, то побачили прекрасні результати, нам не треба це кудись переносити. З цієї причини ми продовжуємо інвестувати в це виробництво і будемо розширювати його. Збираємося збільшити інвестиції до €70 млн до кінця 2027 року», — зазначив Алессандро Дзанеллі.



Він додав, що фабрика зможе виробляти 40 тонн вермішелі на рік. Продукцію експортуватимуть не лише до країн Європи, а й у США та Мексику.



«Кожна пачка вермішелі, яку Nestlé продає, виробляється або в Харкові, або в Смолигові, і я пишаюся цим. Щороку ми інвестуємо приблизно €10 млн у покращення якості нашого виробництва та його обслуговування», — підсумував Дзанеллі

