В Україні перерахують платіжки за комуналку

Юлія Свириденко доручила забезпечити контроль над дотриманням рішення уряду щодо перерахунку платіжок за комунальні послуги. Українці повинні заплатити лише за фактично отримані послуги, але не за такі, що зникали через аварії та обстріли.



Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у телеграмі, - пише

Свириденко зустрілася з керівником Держпродспоживслужби Сергієм Ткачуком і доручила забезпечити контроль за виконанням урядового рішення про перерахунок плати за комунальні послуги. За її словами, перерахунок мають здійснити самі надавачі послуг, комунальні підприємства автоматично, без подання додаткових заяв від людей.



"Це має відбутися автоматично за період з 1 січня і відобразитися у платіжках уже у лютому. Рішення стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів. Люди мають платити лише за отримані послуги. Якщо через ворожі обстріли тепла і води не було, споживачі не повинні переплачувати", – зазначила Свириденко.



Зеленський доручив уряду скасувати оплату за опалення, якщо люди його не отримували через обстріли. Компанії мають провести перерахунок без бюрократії, щоб справедливо компенсувати громадян.



Водночас прем'єрка Свириденко уточнила, що уряд ухвалив рішення, яке стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів.



Кількість днів відсутності послуг по кожному будинку має бути оприлюднена на вебсайтах операторів.

