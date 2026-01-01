У Луцьку після капітального ремонту відкрили відділення дитячої хірургії. ФОТО
Сьогодні, 05:28
У Волинській обласній дитячій лікарні після капітального ремонту відкрито першу чергу відділення дитячої хірургії на 35 місць.
Про це повідомив луцький міський голова Ігор Поліщук.
Загальна вартість виконаних робіт – понад 11 млн грн. З них 8 млн грн – це кошти Луцької міської територіальної громади.
Медичний простір модернізовано відповідно до сучасних вимог якості та комфорту. У приміщенні замінено всі мережі та комунікації, встановлено нову систему лікувальних газів, протипожежну сигналізацію, кнопки виклику, проведено інтернет, облаштовано систему оповіщення, відеонагляд.
Реконструкція приміщення площею 700 метрів відбулася в рекордні терміни – усього за 4 місяці.
У дитячій хірургії є одномісні та тримісні палати із санвузлами, інклюзивна санітарна кімната, затишна їдальня та палата післяопераційного пробудження. У відділенні зроблено дружній дизайн, що зменшує тривожність батьків та дітей.
Щороку через хірургічне відділення обласної дитячої лікарні проходить більше 2 тисяч дітей, і близько 50% з них – це маленькі і юні жителі нашої громади.
