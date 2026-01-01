У Луцьку після капітального ремонту відкрили відділення дитячої хірургії. ФОТО

У Луцьку після капітального ремонту відкрили відділення дитячої хірургії. ФОТО
У Волинській обласній дитячій лікарні після капітального ремонту відкрито першу чергу відділення дитячої хірургії на 35 місць.

Про це повідомив луцький міський голова Ігор Поліщук.

Загальна вартість виконаних робіт – понад 11 млн грн. З них 8 млн грн – це кошти Луцької міської територіальної громади.

Медичний простір модернізовано відповідно до сучасних вимог якості та комфорту. У приміщенні замінено всі мережі та комунікації, встановлено нову систему лікувальних газів, протипожежну сигналізацію, кнопки виклику, проведено інтернет, облаштовано систему оповіщення, відеонагляд.
У Луцьку після капітального ремонту відкрили відділення дитячої хірургії. ФОТО
У Луцьку після капітального ремонту відкрили відділення дитячої хірургії. ФОТО

Реконструкція приміщення площею 700 метрів відбулася в рекордні терміни – усього за 4 місяці.

У дитячій хірургії є одномісні та тримісні палати із санвузлами, інклюзивна санітарна кімната, затишна їдальня та палата післяопераційного пробудження. У відділенні зроблено дружній дизайн, що зменшує тривожність батьків та дітей.
У Луцьку після капітального ремонту відкрили відділення дитячої хірургії. ФОТО
У Луцьку після капітального ремонту відкрили відділення дитячої хірургії. ФОТО
У Луцьку після капітального ремонту відкрили відділення дитячої хірургії. ФОТО
У Луцьку після капітального ремонту відкрили відділення дитячої хірургії. ФОТО
У Луцьку після капітального ремонту відкрили відділення дитячої хірургії. ФОТО

Щороку через хірургічне відділення обласної дитячої лікарні проходить більше 2 тисяч дітей, і близько 50% з них – це маленькі і юні жителі нашої громади.
У Луцьку після капітального ремонту відкрили відділення дитячої хірургії. ФОТО
У Луцьку після капітального ремонту відкрили відділення дитячої хірургії. ФОТО
У Луцьку після капітального ремонту відкрили відділення дитячої хірургії. ФОТО
У Луцьку після капітального ремонту відкрили відділення дитячої хірургії. ФОТО
У Луцьку після капітального ремонту відкрили відділення дитячої хірургії. ФОТО
У Луцьку після капітального ремонту відкрили відділення дитячої хірургії. ФОТО
У Луцьку після капітального ремонту відкрили відділення дитячої хірургії. ФОТО
У Луцьку після капітального ремонту відкрили відділення дитячої хірургії. ФОТО
У Луцьку після капітального ремонту відкрили відділення дитячої хірургії. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, ремонт, медицина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Вітів розставив своїх людей у поліцейських комісіях Волині?
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У фабрику в селі біля Луцька інвестують 70 мільйонів євро
Сьогодні, 07:32
У Луцьку після капітального ремонту відкрили відділення дитячої хірургії. ФОТО
Сьогодні, 05:28
В Україні перерахують платіжки за комуналку
Сьогодні, 03:41
У Луцьку поліцейські підгодовують бездомних тварин у морози
Сьогодні, 01:15
5 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа
відео
1/8