У Луцьку після капітального ремонту відкрили відділення дитячої хірургії. ФОТО

У Волинській обласній дитячій лікарні після капітального ремонту відкрито першу чергу відділення дитячої хірургії на 35 місць.Про це повідомив луцький міський головаЗагальна вартість виконаних робіт – понад 11 млн грн. З них 8 млн грн – це кошти Луцької міської територіальної громади.Медичний простір модернізовано відповідно до сучасних вимог якості та комфорту. У приміщенні замінено всі мережі та комунікації, встановлено нову систему лікувальних газів, протипожежну сигналізацію, кнопки виклику, проведено інтернет, облаштовано систему оповіщення, відеонагляд.Реконструкція приміщення площею 700 метрів відбулася в рекордні терміни – усього за 4 місяці.У дитячій хірургії є одномісні та тримісні палати із санвузлами, інклюзивна санітарна кімната, затишна їдальня та палата післяопераційного пробудження. У відділенні зроблено дружній дизайн, що зменшує тривожність батьків та дітей.Щороку через хірургічне відділення обласної дитячої лікарні проходить більше 2 тисяч дітей, і близько 50% з них – це маленькі і юні жителі нашої громади.