Російські ракети по Харкову наводила викладачка університету, - СБУ

Працівники СБУ затримали викладачку університету, яка на замовлення гру рфавіабомби по Харкову.Про це пише СБУ в телеграмі.Контррозвідка Служби безпеки затримала у Харкові ще одну агентку російської воєнної розвідки (більш відомої як гру). Зловмисниця готувала координати для нової серії ракетно-бомбових атак рашистів по місту.Як встановило розслідування, підготовкою обстрілу займалась завербована ворогом 61-річна викладачка іноземної мови у місцевому університеті. До уваги окупантів вона потрапила через родича, який проживає в рф та співпрацює з російською спецслужбою.Після вербування агентка пішки обходила обласний центр, де фіксувала місця зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони.Також вона фотографувала та позначала на електронних картах локації будівель, які, на її думку, могли використовувати українські захисники.До того ж, фігурантка завуальовано випитувала інформацію про оборонців Харкова у знайомих під виглядом побутових розмов.Зібрані розвіддані вона узагальнювала в агентурний звіт, частину якого для конспірації формувала англійською мовою і месенджером пересилала куратору від гру рф.Щоб приховати співпрацю з ворогом, його поплічниця періодично змінювала смартфони, контактувала з куратором в анонімних чатах та видаляла листування після кожного сеансу зв’язку.Утім, їй це не допомогло. Контррозвідники СБУ завчасно викрили зловмисницю, задокументували її злочини і затримали за місцем проживання.Одночасно було проведено убезпечення локацій Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності.Під час обшуків у затриманої вилучено смартфони, на які вона збирала агентурні відомості та контактувала з куратором від гру рф.Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.