На Волині фура злетіла в кювет і перекинулася

На одній з трас на Волині водій фури не впорався з керуванням, тож транспортний засіб перекинувся.

Про це пише «Конкурент».

Як пояснили у пресслужбі волинських патрульних, фура опинилася у кюветі.

«На трасі Київ-Ковель-Ягодин водій автомобіля DAF з напівпричепом не впорався з керування та здійснив з'їзд у кювет, а результаті чого транспортний засіб перекинувся. Оскільки водій отримав тілесні ушкодження, ДТП буде займатися слідчооперативна група», – йдеться у повідомленні.

На місці працювали медики. Травмованого водія ушпиталили.


