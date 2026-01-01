На Волині фура злетіла в кювет і перекинулася

транспортний засіб перекинувся.



Про це пише «



Як пояснили у пресслужбі волинських патрульних, фура опинилася у кюветі.



«На трасі Київ-Ковель-Ягодин водій автомобіля DAF з напівпричепом не впорався з керування та здійснив з'їзд у кювет, а результаті чого транспортний засіб перекинувся. Оскільки водій отримав тілесні ушкодження, ДТП буде займатися слідчооперативна група», – йдеться у повідомленні.



На місці працювали медики. Травмованого водія ушпиталили.





