Посадовця з Одещини, спійманого на хабарі, підозрюють ще у незаконному збагаченні

Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику управління міграційного контролю ГУ ДМС України в Одеській області у незаконному збагаченні на понад 13 млн грн.Посадовець, якого вже судять за, накопичив активи, вартість яких у рази перевищує його офіційні доходи, повідомляє в телеграмі ДБР.У червні 2024 року слідчі ДБР викрили фігуранта на «зароблянні» на іноземцях. За 20 тис. доларів США фігурант зі спільником обіцяв посприяти уродженцю Республіки Молдова у вирішенні міграційних питань на території України.Щоб приховати куплене майно, придбане за незаконний «підробіток», та уникнути відповідальності, посадовець оформлював нерухомість та інші активи на свою матір.