Посадовця з Одещини, спійманого на хабарі, підозрюють ще у незаконному збагаченні
Сьогодні, 12:25
Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику управління міграційного контролю ГУ ДМС України в Одеській області у незаконному збагаченні на понад 13 млн грн.
Посадовець, якого вже судять за одержання неправомірної вигоди, накопичив активи, вартість яких у рази перевищує його офіційні доходи, повідомляє в телеграмі ДБР.
У червні 2024 року слідчі ДБР викрили фігуранта на «зароблянні» на іноземцях. За 20 тис. доларів США фігурант зі спільником обіцяв посприяти уродженцю Республіки Молдова у вирішенні міграційних питань на території України.
Щоб приховати куплене майно, придбане за незаконний «підробіток», та уникнути відповідальності, посадовець оформлював нерухомість та інші активи на свою матір.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Посадовець, якого вже судять за одержання неправомірної вигоди, накопичив активи, вартість яких у рази перевищує його офіційні доходи, повідомляє в телеграмі ДБР.
У червні 2024 року слідчі ДБР викрили фігуранта на «зароблянні» на іноземцях. За 20 тис. доларів США фігурант зі спільником обіцяв посприяти уродженцю Республіки Молдова у вирішенні міграційних питань на території України.
Щоб приховати куплене майно, придбане за незаконний «підробіток», та уникнути відповідальності, посадовець оформлював нерухомість та інші активи на свою матір.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині депутат селищної ради погрожував поліцейському та кинув камінь у його авто
Сьогодні, 13:07
Посадовця з Одещини, спійманого на хабарі, підозрюють ще у незаконному збагаченні
Сьогодні, 12:25
На Волині попрощалися з Героєм Юрієм Савлюком
Сьогодні, 12:02