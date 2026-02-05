Україна готова обміняти свої дрони на ракети ППО із Польщі
Сьогодні, 17:13
Україна готова обміняти вироблені нею сучасні дрони на деякі ракети з Польщі.
Про це повідомили президент Володимир Зеленський та польський прем'єр-міністр Дональд Туск на брифінгу в Києві, пише LB.ua.
Туск нагадав, що також обговорювали обмін польських МіГ на дрони України. Але можливий обмін і на ракети.
"Якщо є вибір зараз пріоритет, то нам потрібно пройти зиму і нам потрібні відповідна зброя ППО, відповідні ракети", – сказав він.
Колеги з Польщі отримали дані.
"Не встигають інші партнери з деякими пакетами. Ми хочемо їх наблизити максимально, захищаючи енергетику", – сказав він.
Володимир Зеленський сказав, що Україна отримала від Польщі список дронів, які б та хотіла отримати.
Туск також анонсував 48-ий пакет допомоги Україні, переважно – з бронетехнікою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили президент Володимир Зеленський та польський прем'єр-міністр Дональд Туск на брифінгу в Києві, пише LB.ua.
Туск нагадав, що також обговорювали обмін польських МіГ на дрони України. Але можливий обмін і на ракети.
"Якщо є вибір зараз пріоритет, то нам потрібно пройти зиму і нам потрібні відповідна зброя ППО, відповідні ракети", – сказав він.
Колеги з Польщі отримали дані.
"Не встигають інші партнери з деякими пакетами. Ми хочемо їх наблизити максимально, захищаючи енергетику", – сказав він.
Володимир Зеленський сказав, що Україна отримала від Польщі список дронів, які б та хотіла отримати.
Туск також анонсував 48-ий пакет допомоги Україні, переважно – з бронетехнікою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Україна готова обміняти свої дрони на ракети ППО із Польщі
Сьогодні, 17:13
«Українська команда» передала партію дронів батальйону «Свобода» на один з найгарячіших напрямків
Сьогодні, 17:02
З російського полону звільнили чотирьох волинян
Сьогодні, 16:53