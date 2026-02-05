Україна готова обміняти свої дрони на ракети ППО із Польщі





Про це повідомили президент Володимир Зеленський та польський прем'єр-міністр Дональд Туск на брифінгу в Києві, пише



Туск нагадав, що також обговорювали обмін польських МіГ на дрони України. Але можливий обмін і на ракети.



"Якщо є вибір зараз пріоритет, то нам потрібно пройти зиму і нам потрібні відповідна зброя ППО, відповідні ракети", – сказав він.



Колеги з Польщі отримали дані.



"Не встигають інші партнери з деякими пакетами. Ми хочемо їх наблизити максимально, захищаючи енергетику", – сказав він.



Володимир Зеленський сказав, що Україна отримала від Польщі список дронів, які б та хотіла отримати.



Туск також анонсував 48-ий пакет допомоги Україні, переважно – з бронетехнікою.

