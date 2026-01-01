Волинські енергетики вирушили у Київ для ліквідації наслідків російських обстрілів





Про це 5 лютого повідомили у Волинській військовій облдержадміністрації, пише



До роботи у столиці виїхали електромонтери та електрослюсарі цеху з реконструкції будинкових вводів.



В коментарі Суспільному у "Волиньобленерго" розповіли, що бригада має спецавтотранспорт, необхідні інструменти та автономні джерела живлення.



Деталі щодо термінів перебування бригади та чи вперше енергетики області поїхали у таке відрядження, у "Волиньобленерго" на прохання Суспільного не повідомили, посилаючись на безпеку та захист об’єктів критичної інфраструктури.



Що відомо про обстріли Києва у лютому 2026 року

Станом на ранок 5 лютого у Києві у Дніпровському районі внаслідок російського обстрілу відсутнє опалення та світло. Там розгорнули пункти обігріву. Також наслідки обстрілів фіксують у Шевченківському, Дарницькому та Оболонському районах.



3 лютого найбільшого удару зазнала Дарницька ТЕЦ, яка була орієнтована лише на виробництво тепла для людей. Тоді у Дніпровському і Дарницькому районах без опалення залишилися понад 1100 багатоповерхових будинків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бригада спеціалістів "Волиньобленерго" у складі 4 працівників вирушила до Києва допомагати відновлювати пошкоджені мережі Києва.Про це 5 лютого повідомили у Волинській військовій облдержадміністрації, пише Суспільне До роботи у столиці виїхали електромонтери та електрослюсарі цеху з реконструкції будинкових вводів.В коментарі Суспільному у "Волиньобленерго" розповіли, що бригада має спецавтотранспорт, необхідні інструменти та автономні джерела живлення.Деталі щодо термінів перебування бригади та чи вперше енергетики області поїхали у таке відрядження, у "Волиньобленерго" на прохання Суспільного не повідомили, посилаючись на безпеку та захист об’єктів критичної інфраструктури.Що відомо про обстріли Києва у лютому 2026 рокуСтаном на ранок 5 лютого у Києві у Дніпровському районі внаслідок російського обстрілу відсутнє опалення та світло. Там розгорнули пункти обігріву. Також наслідки обстрілів фіксують у Шевченківському, Дарницькому та Оболонському районах.3 лютого найбільшого удару зазнала Дарницька ТЕЦ, яка була орієнтована лише на виробництво тепла для людей. Тоді у Дніпровському і Дарницькому районах без опалення залишилися понад 1100 багатоповерхових будинків.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію