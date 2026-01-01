Волинські енергетики вирушили у Київ для ліквідації наслідків російських обстрілів
Сьогодні, 19:06
Бригада спеціалістів "Волиньобленерго" у складі 4 працівників вирушила до Києва допомагати відновлювати пошкоджені мережі Києва.
Про це 5 лютого повідомили у Волинській військовій облдержадміністрації, пише Суспільне.
До роботи у столиці виїхали електромонтери та електрослюсарі цеху з реконструкції будинкових вводів.
В коментарі Суспільному у "Волиньобленерго" розповіли, що бригада має спецавтотранспорт, необхідні інструменти та автономні джерела живлення.
Деталі щодо термінів перебування бригади та чи вперше енергетики області поїхали у таке відрядження, у "Волиньобленерго" на прохання Суспільного не повідомили, посилаючись на безпеку та захист об’єктів критичної інфраструктури.
Що відомо про обстріли Києва у лютому 2026 року
Станом на ранок 5 лютого у Києві у Дніпровському районі внаслідок російського обстрілу відсутнє опалення та світло. Там розгорнули пункти обігріву. Також наслідки обстрілів фіксують у Шевченківському, Дарницькому та Оболонському районах.
3 лютого найбільшого удару зазнала Дарницька ТЕЦ, яка була орієнтована лише на виробництво тепла для людей. Тоді у Дніпровському і Дарницькому районах без опалення залишилися понад 1100 багатоповерхових будинків.
