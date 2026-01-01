Військовий пограбував АЗС у Луцьку: що відомо





Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду від 23 січня, передає



Як встановив суд, солдат, призваний на військову службу за мобілізацією, перебуваючи на території автозаправного комплексу, відкрито викрав пуско-зарядний пристрій вартістю 1598,85 грн. Злочин було вчинено за умов очевидності та зафіксовано камерами відеоспостереження.



Під час досудового розслідування та судового розгляду обвинувачений повністю визнав вину, щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю злочину та добровільно відшкодував потерпілому завдану шкоду у сумі 1600 грн.



Водночас суд врахував, що військовослужбовець раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, мав проблеми з дисципліною.



У матеріалах справи також містилися відомості про лікування у психіатричному закладі через розлади, спричинені вживанням психостимуляторів.



Призначаючи покарання, суд застосував ст. 69-1 КК України та визначив покарання у вигляді 6 років 8 місяців позбавлення волі, що становить дві третини від максимального строку, передбаченого санкцією ч. 4 ст. 186 КК України.

