6 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження у колишньої речниці ДКП "Луцьктепло" Євгенії Ковтун та перекладачки, доцентки кафедри прикладної лінгвістики ВНУ імені Лесі Українки Олени Котис (на фото).

Іменинники цього дня – Ксенія, Герасим, Іван.

Окрім цього, сьогодні відзначають Міжнародний день бармена. У багатьох країнах це свято стало професійним не тільки для барменів, але й для рестораторів.

Вітаємо усіх волинян, у кого цей день святковий, бажаємо миру, здоров’я, злагоди, здійснення усіх мрій.

