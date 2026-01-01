Долар та євро дешевшають: Нацбанк оголосив курс гривні на 6 лютого
Сьогодні, 03:11
Долар 6 лютого офіційно подешевшав на 2 копійки, євро - на 14 копійок.
Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.
Офіційні курси валют на п'ятницю, 6 лютого, становитимуть:
1 долар США – 43,14 грн (43,16 грн станом на 5 лютого);
1 євро – 50,89 грн (51,03 грн станом на 5 лютого).
