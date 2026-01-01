У Луцьку чоловік отримав 6 років ув'язнення за вкрадений дитячий візочок

У Луцьку чоловік отримав 6 років ув'язнення за вкрадений дитячий візочок
Лучанина визнали винним у справі про крадіжку дитячого візка, вчинену в умовах воєнного стану.

Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду від 23 січня, передає ВСН.

Як встановив суд, 2 червня 2025 року близько п'ятої години ранку чоловік, діючи умисно та з корисливих мотивів, зламав замок і таємно викрав дитячий візок у під’їзді житлового будинку в Луцьку. Вартість викраденого майна становила 6433 грн 33 коп.

Суд відхилив версію захисту про те, що обвинувачений нібито забрав візок, аби його не вкрали. Ці пояснення не підтвердилися доказами — показаннями свідків і потерпілої, результатами слідчого експерименту, а також фактом зберігання візка з метою подальшого продажу.

При призначенні покарання суд урахував, що злочин є тяжким, а також наявність рецидиву, оскільки чоловік має непогашену судимість. Крім того, раніше він уже був засуджений до пробаційного нагляду, однак це покарання суд поглинув більш суворим.

Чоловіку присудили 6 років ув'язнення, а також з засудженого стягнули 1337 грн 10 коп. витрат за проведення експертизи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, покарання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Вітів розставив своїх людей у поліцейських комісіях Волині?
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку чоловік отримав 6 років ув'язнення за вкрадений дитячий візочок
Сьогодні, 08:20
На каналах у Луцьку щодня рубають ополонки
Сьогодні, 07:15
Що посіяти в лютому: повний перелік культур для городу та квітника
Сьогодні, 05:17
Долар та євро дешевшають: Нацбанк оголосив курс гривні на 6 лютого
Сьогодні, 03:11
Чи очікувати магнітні бурі 6 лютого: прогноз
Сьогодні, 01:30
Медіа
відео
1/8