У Луцьку чоловік отримав 6 років ув'язнення за вкрадений дитячий візочок
Сьогодні, 08:20
Лучанина визнали винним у справі про крадіжку дитячого візка, вчинену в умовах воєнного стану.
Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду від 23 січня, передає ВСН.
Як встановив суд, 2 червня 2025 року близько п'ятої години ранку чоловік, діючи умисно та з корисливих мотивів, зламав замок і таємно викрав дитячий візок у під’їзді житлового будинку в Луцьку. Вартість викраденого майна становила 6433 грн 33 коп.
Суд відхилив версію захисту про те, що обвинувачений нібито забрав візок, аби його не вкрали. Ці пояснення не підтвердилися доказами — показаннями свідків і потерпілої, результатами слідчого експерименту, а також фактом зберігання візка з метою подальшого продажу.
При призначенні покарання суд урахував, що злочин є тяжким, а також наявність рецидиву, оскільки чоловік має непогашену судимість. Крім того, раніше він уже був засуджений до пробаційного нагляду, однак це покарання суд поглинув більш суворим.
Чоловіку присудили 6 років ув'язнення, а також з засудженого стягнули 1337 грн 10 коп. витрат за проведення експертизи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду від 23 січня, передає ВСН.
Як встановив суд, 2 червня 2025 року близько п'ятої години ранку чоловік, діючи умисно та з корисливих мотивів, зламав замок і таємно викрав дитячий візок у під’їзді житлового будинку в Луцьку. Вартість викраденого майна становила 6433 грн 33 коп.
Суд відхилив версію захисту про те, що обвинувачений нібито забрав візок, аби його не вкрали. Ці пояснення не підтвердилися доказами — показаннями свідків і потерпілої, результатами слідчого експерименту, а також фактом зберігання візка з метою подальшого продажу.
При призначенні покарання суд урахував, що злочин є тяжким, а також наявність рецидиву, оскільки чоловік має непогашену судимість. Крім того, раніше він уже був засуджений до пробаційного нагляду, однак це покарання суд поглинув більш суворим.
Чоловіку присудили 6 років ув'язнення, а також з засудженого стягнули 1337 грн 10 коп. витрат за проведення експертизи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку чоловік отримав 6 років ув'язнення за вкрадений дитячий візочок
Сьогодні, 08:20
На каналах у Луцьку щодня рубають ополонки
Сьогодні, 07:15
Чи очікувати магнітні бурі 6 лютого: прогноз
Сьогодні, 01:30