Росія атакувала ракетами, – Повітряні сили
Сьогодні, 09:56
Вранці 6 лютого Росія атакувала ракетами, а згодом запустила дрони.
Про злет МіГ-31К та запуск швидкісних цілей повідомили Повітряні сили.
Ворог націлився на Кропивницький. Повідомили про вибухи в місті.
"Кропивницький від ранку під масованою атакою росіян - дрони та ракети", - написав керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко.
Також вибухи чули в Миколаївській області.
Після цього Повітряні сили повідомили про запуск дронів на Миколаївську та Кіровоградську області.
Відбій ракетної небезпеки оголосили о 9:52.
