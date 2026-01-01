Росія атакувала ракетами, – Повітряні сили





Про злет МіГ-31К та запуск швидкісних цілей повідомили Повітряні сили.



Ворог націлився на Кропивницький. Повідомили про вибухи в місті.



"Кропивницький від ранку під масованою атакою росіян - дрони та ракети", - написав керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко.



Також вибухи чули в Миколаївській області.



Після цього Повітряні сили повідомили про запуск дронів на Миколаївську та Кіровоградську області.



Відбій ракетної небезпеки оголосили о 9:52.

