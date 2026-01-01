У Москві невідомий стріляв у генерал-лейтенанта Міноборони РФ Алексєєва

У Москві невідомий скоїв замах на першого заступника начальника ГРУ Генштабу РФ, генерал-лейтенанта. Його госпіталізували.Про це пише Українська правда з посиланням на "Риа Новости", "ТАСС".За даними російських ЗМІ, напад стався в житловому будинку на Волоколамському шосе на північному заході Москви.Невідомий кілька разів вистрелив Алексєєву в спину, після чого зник із місця події.У СК РФ підтвердили, що за фактом замаху порушено кримінальну справу, тривають пошуки нападника. Про стан пораненого не повідомляють.У червні 2022 року СБУ повідомила, що викрила агентурну мережу Головного управління Генштабу РФ, яка мала допомагати ворогу в захопленні України. За даними слідства, до неї входив народний депутат: він нібито курував створення низки приватних охоронних компаній у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення країни.За словами колишнього помічника нардепа, Деркача завербували у 2016 році. Він стверджує, що з депутатом особисто працювали начальник ГРУі його перший заступник Володимир Алєксєєв.У червні 2023 року Алєксєєв разом із заступником міністра оборони РФ Юнус-Беком Євкуровим брав участь у переговорах із засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним під час заколоту найманців.Безпосередній керівник Алексєєва Ігор Костюков нині очолює російську делегацію на переговорах зі США та Україною. Черговий раунд цих перемовин напередодні відбувся в Абу-Дабі.Довідка: Алєксєєв Володимир Степанович - перший заступник начальника Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил РФ (на посаді з 2011 року), генерал-лейтенант.Народився 24 квітня 1961 року в селі Голодьки Хмільницького району Вінницької області. У 1984 році закінчив Рязанське вище повітряно-десантне командне училище ім. В. Маргелова. У різні роки обіймав посади начальника розвідуправлінь Московського та Далекосхідного військових округів РФ, згодом очолював 14-те управління ГРУ, а з 2011 року став першим заступником начальника ГРУ.За даними української розвідки та матеріалами міжнародних розслідувань, Алєксєєв відповідав за розвідувальне забезпечення російської агресії проти України, підготовку вихідних даних для ракетно-авіаційних ударів по українській території. Зокрема по цивільних об'єктах, а також за заходи, пов'язані з організацією так званих "референдумів" на тимчасово окупованих територіях. У відкритих джерелах згадувалася його роль у спробах створення квазівладних структур на окупованих територіях, зокрема на Херсонщині.Також він відповідав за розвідувальне забезпечення бойових дій групи російських військ у Сирії, які призвели до масової загибелі місцевого цивільного населення, кваліфікованої міжнародною спільнотою як воєнний злочин.Алєксєєв також фігурує в матеріалах американських розслідувань щодо втручання РФ у вибори президента США 2016 року, зокрема в контексті кібератак на структури Демократичної партії США та операцій впливу. У 2017 році, за повідомленнями російських державних джерел, Алєксєєву закритим указом присвоїли звання "Герой Росії". Його ім'я згадується в санкційних рішеннях США.