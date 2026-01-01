На Волині водіїв зловили на підміні чіп-карток

На Волині водіїв зловили на підміні чіп-карток
Інспектори Укртрансбезпеки на Волині виявили два випадки підміни чіп-карток водіями для вантажних і пасажирських перевезень.

Про це у фейсбуці інформує Укртрансбезпека.

Під час рейдових перевірок у Луцьку та на автодорозі М-07 інспектори Управління державного нагляду (контролю) у Волинській області виявили два випадки використання водіями чужих чіп-карток під час здійснення вантажних та пасажирських перевезень. За виявлені порушення були складені адміністративні матеріали на перевізників.

Водій автобусу SETRA, який здійснював міжнародні перевезення за маршрутом Україна — Німеччина, у поясненні водія про причину порушення вказав: «Забули вийняти картку».

Водій вантажівки MAN з матеріалами ознайомився, проте причину порушення не зазначив.

«Такі дії є спробою приховати реальний режим праці та відпочинку водіїв, що безпосередньо впливає на безпеку дорожнього руху та може призвести до перевтоми і ДТП», - стверджують в Укртрансбезпеці.

