Путін затвердив рекордний бюджет на війну

Володимир Путін підписав закон про федеральний бюджет на 2025-27 роки, за яким наступного року уряд збільшить витрати за статтею “національна оборона” до нового рекорду - 13,49 трлн рублів.



Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на документ, опублікований на порталі правових актів, передає



Порівняно з поточним роком (10,8 трлн рублів) військовий бюджет держави-агресорки збільшено на 25%, а щодо 2023 року (6,8 трлн) витрати на війну зростуть удвічі.



Якщо ж порівнювати з довоєнним 2021 роком, то Росія витрачатиме на армію та силовиків учетверо більше грошей.



Військовий бюджет РФ досягне 6,2% національного ВВП – це рівень військових диктатур Африки (6,3% ВВП у Південному Судані). При цьому практично кожен третій рубль у державній скарбниці буде витрачено за засекреченими статтями.



Стаття “соціальна політика”, до якої включені витрати на пенсії та допомоги росіянам, при цьому зменшиться на 16%.



На додаток до прямих військових витрат ще 3,459 трлн рублів уряд виділить на статтю “національна безпека”, куди зашиті бюджети поліції, Росгвардії, Слідчого комітету, спецслужб та інших силових структур. У сумі армія та силовики “з'їдять” 40% федерального бюджету, або 16,9 трильйона рублів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Росіїпідписав закон про федеральний бюджет на 2025-27 роки, за яким наступного року уряд збільшить витрати за статтею “національна оборона” до нового рекорду - 13,49 трлн рублів.Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на документ, опублікований на порталі правових актів, передає ТСН Порівняно з поточним роком (10,8 трлн рублів) військовий бюджет держави-агресорки збільшено на 25%, а щодо 2023 року (6,8 трлн) витрати на війну зростуть удвічі.Якщо ж порівнювати з довоєнним 2021 роком, то Росія витрачатиме на армію та силовиків учетверо більше грошей.Військовий бюджет РФ досягне 6,2% національного ВВП – це рівень військових диктатур Африки (6,3% ВВП у Південному Судані). При цьому практично кожен третій рубль у державній скарбниці буде витрачено за засекреченими статтями.Стаття “соціальна політика”, до якої включені витрати на пенсії та допомоги росіянам, при цьому зменшиться на 16%.На додаток до прямих військових витрат ще 3,459 трлн рублів уряд виділить на статтю “національна безпека”, куди зашиті бюджети поліції, Росгвардії, Слідчого комітету, спецслужб та інших силових структур. У сумі армія та силовики “з'їдять” 40% федерального бюджету, або 16,9 трильйона рублів.

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