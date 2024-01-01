На війні з окупантами загинув Герой з Волині Степан Гученко





Про це повідомив очільник Нововолинської громади Борис Карпус.



Інформацію щодо прибуття тіла Героя та чину похорону повідомлять згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На фронті 26 листопада загинув житель Нововолинська, військовий Степан Гученко 1982 року народження. Життя воїна обірвалося на Донеччині.Про це повідомив очільник Нововолинської громади Борис Карпус.Інформацію щодо прибуття тіла Героя та чину похорону повідомлять згодом.

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