На війні з окупантами загинув Герой з Волині Степан Гученко

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Степан Гученко
На фронті 26 листопада загинув житель Нововолинська, військовий Степан Гученко 1982 року народження. Життя воїна обірвалося на Донеччині.

Про це повідомив очільник Нововолинської громади Борис Карпус.

Інформацію щодо прибуття тіла Героя та чину похорону повідомлять згодом.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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