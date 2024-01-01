На війні з окупантами загинув Герой з Волині Степан Гученко
Сьогодні, 22:09
На фронті 26 листопада загинув житель Нововолинська, військовий Степан Гученко 1982 року народження. Життя воїна обірвалося на Донеччині.
Про це повідомив очільник Нововолинської громади Борис Карпус.
Інформацію щодо прибуття тіла Героя та чину похорону повідомлять згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив очільник Нововолинської громади Борис Карпус.
Інформацію щодо прибуття тіла Героя та чину похорону повідомлять згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Степан Гученко
Сьогодні, 22:09
Як на Волині у понеділок, 2 грудня, відключатимуть електроенергію: оприлюднено графіки
Сьогодні, 21:15
Путін затвердив рекордний бюджет на війну
Сьогодні, 20:38
Погода у Луцьку на завтра, 2 грудня
Сьогодні, 20:00