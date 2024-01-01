Як на Волині у понеділок, 2 грудня, відключатимуть електроенергію: оприлюднено графіки

Як на Волині у понеділок, 2 грудня, відключатимуть електроенергію: оприлюднено графіки
У понеділок, 2 грудня, на Волині діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії.

Про це повідомили у НЕК "Укренерго".

Для побутових споживачів діятимуть такі обмеження:

07:00 – 08:00 – одна черга відключень
08:00 – 10:00 – дві черги відключень
10:00 – 11:00 – одна черга відключень
11:00 – 19:00 – дві черги відключень
19:00 – 22:00 – одна черга відключень

Для промисловості та бізнесу діятиме такий графік:

06:00 – 22:00 – застосування графіків обмеження потужності

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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