Як на Волині у понеділок, 2 грудня, відключатимуть електроенергію: оприлюднено графіки





Про це повідомили у НЕК "Укренерго".



Для побутових споживачів діятимуть такі обмеження:



07:00 – 08:00 – одна черга відключень

08:00 – 10:00 – дві черги відключень

10:00 – 11:00 – одна черга відключень

11:00 – 19:00 – дві черги відключень

19:00 – 22:00 – одна черга відключень



Для промисловості та бізнесу діятиме такий графік:



06:00 – 22:00 – застосування графіків обмеження потужності



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 2 грудня, на Волині діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії.Про це повідомили у НЕК "Укренерго".Для побутових споживачів діятимуть такі обмеження:07:00 – 08:00 – одна черга відключень08:00 – 10:00 – дві черги відключень10:00 – 11:00 – одна черга відключень11:00 – 19:00 – дві черги відключень19:00 – 22:00 – одна черга відключеньДля промисловості та бізнесу діятиме такий графік:06:00 – 22:00 – застосування графіків обмеження потужності

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію