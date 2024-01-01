Погода у Луцьку на завтра, 2 грудня

Погода у Луцьку на завтра, 2 грудня
У понеділок, 2 грудня, у Луцьку до обіду протримається хмарна погода, а у другій половині дня небо проясниться. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 0° до +5°.

Народний прогноз погоди: У давнину казали: “Заметіль дорогу переймає, у щілини земні, у тріщини лихі хвороби заганяє”. Майбутню погоду визначали завдяки птахам: якщо до цього дня вони прилетять з півночі – це ознака ранніх холодів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода у Луцьку на завтра, 2 грудня
Сьогодні, 20:00
«Україна ніколи на це не піде»: запрошення в НАТО без окупованих територій неможливе
Сьогодні, 19:05
У місті на Волині відбулася акція на підтримку полонених бійців полку «Азов»
Сьогодні, 18:20
Поблизу Луцька перекинувся автомобіль
Сьогодні, 17:02
«УДАР Віталія Кличка» закликає українців задонатити «тисячу Зеленського на ЗСУ: «Це найкращий спосіб витратити ці кошти»
Сьогодні, 16:48
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 листопада Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 листопада
29 листопад, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 листопада Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 листопада
28 листопад, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 листопада Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 листопада
27 листопад, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 листопада Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 листопада
26 листопад, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода у Луцьку на завтра, 2 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
«Україна ніколи на це не піде»: запрошення в НАТО без окупованих територій неможливе
Сьогодні, 19:05
 0
У місті на Волині відбулася акція на підтримку полонених бійців полку «Азов»
Сьогодні, 18:20
 0
Поблизу Луцька перекинувся автомобіль
Сьогодні, 17:02
 0
«УДАР Віталія Кличка» закликає українців задонатити «тисячу Зеленського на ЗСУ: «Це найкращий спосіб витратити ці кошти»
Сьогодні, 16:48
 0
Медіа
відео
1/8