Погода у Луцьку на завтра, 2 грудня





Про це повідомляє Sinoptik.



Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 0° до +5°.



Народний прогноз погоди: У давнину казали: “Заметіль дорогу переймає, у щілини земні, у тріщини лихі хвороби заганяє”. Майбутню погоду визначали завдяки птахам: якщо до цього дня вони прилетять з півночі – це ознака ранніх холодів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 2 грудня, у Луцьку до обіду протримається хмарна погода, а у другій половині дня небо проясниться. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 0° до +5°.У давнину казали: “Заметіль дорогу переймає, у щілини земні, у тріщини лихі хвороби заганяє”. Майбутню погоду визначали завдяки птахам: якщо до цього дня вони прилетять з півночі – це ознака ранніх холодів.

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