Погода у Луцьку на завтра, 2 грудня
Сьогодні, 20:00
У понеділок, 2 грудня, у Луцьку до обіду протримається хмарна погода, а у другій половині дня небо проясниться. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 0° до +5°.
Народний прогноз погоди: У давнину казали: “Заметіль дорогу переймає, у щілини земні, у тріщини лихі хвороби заганяє”. Майбутню погоду визначали завдяки птахам: якщо до цього дня вони прилетять з півночі – це ознака ранніх холодів.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 0° до +5°.
Народний прогноз погоди: У давнину казали: “Заметіль дорогу переймає, у щілини земні, у тріщини лихі хвороби заганяє”. Майбутню погоду визначали завдяки птахам: якщо до цього дня вони прилетять з півночі – це ознака ранніх холодів.
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