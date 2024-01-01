«Україна ніколи на це не піде»: запрошення в НАТО без окупованих територій неможливе

«Україна ніколи на це не піде»: запрошення в НАТО без окупованих територій неможливе
Україна не готова до запрошення в НАТО лише частини своїх територій, бо це б означало визнання решти земель «не українськими».

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з новим главою Євроради Антоніу Коштою, пише Громадське.

«Не може бути запрошена в НАТО частина територій України. Це автоматичне визнання, що всі інші території не тільки в небезпеці, а й не українські. Тому Україна ніколи на це не піде. Якщо це запрошення, то тільки повністю всіх територій», — заявив він.

Водночас Зеленський наголосив на розумінні Києва, що 5 поправка не може діяти під час війни на всій території України, оскільки країни Альянсу проти ризиків залучення їх у війну. «Україна ніколи нікого не залучала в цю війну, я маю на увазі армії членів НАТО», — запевнив він.

За словами глави держави, зараз у медіа «дуже багато інсинуацій і спекуляцій» щодо того, якою може бути «парасолька» від НАТО, проте жодних форматів Україна поки не отримувала.

Нещодавно президент Зеленський заявив, що «гаряча фаза» війни з росією припиниться, коли неокуповані території України опиняться під захистом НАТО. Решту ж територій Україна повертатиме дипломатичними шляхами.

Зазначимо, що й до того Зеленський у контексті переговорів з росією та вступу країни в НАТО підкреслював, що Україна ніколи не віддасть свої території в обмін на «будь-який статус». Він називав «абсолютним божевіллям» пропозиції поступитися землями заради можливого припинення війни.

Обговорення запрошення українських територій до НАТО

Ще в серпні 2023 року Верховна Рада законодавчо закріпила, що будь-які територіальні поступки заради припинення війни є неприпустимими.

Однак Financial Times писало, що в західних зовнішньополітичних колах уже понад 18 місяців обговорюють «німецьку модель» для завершення війни в Україні. Вона передбачає, що Україні запропонують вступити в НАТО без окупованих територій, які вона повинна погодитись повернути в дипломатичний спосіб.

Президент Чехії Петер Павел також казав, що Україна має бути «реалістичною» щодо своїх цілей у війні. На його думку, ані Україна, ані росія не можуть розраховувати на досягнення своїх максималістських цілей, а тому, мовляв, треба прийняти, що деякі українські території «тимчасово» залишаться під окупацією москви.

МЗС України виступило проти «половинчастих рішень» заради миру. Там нагадали, що виведення російських окупаційних військ з усієї території України є обовʼязковим пунктом «формули миру» президента Володимира Зеленського.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода у Луцьку на завтра, 2 грудня
Сьогодні, 20:00
«Україна ніколи на це не піде»: запрошення в НАТО без окупованих територій неможливе
Сьогодні, 19:05
У місті на Волині відбулася акція на підтримку полонених бійців полку «Азов»
Сьогодні, 18:20
Поблизу Луцька перекинувся автомобіль
Сьогодні, 17:02
«УДАР Віталія Кличка» закликає українців задонатити «тисячу Зеленського на ЗСУ: «Це найкращий спосіб витратити ці кошти»
Сьогодні, 16:48
Схожі новини
WSJ: Китай на прикладі росії вивчає, як обійти західні санкції WSJ: Китай на прикладі росії вивчає, як обійти західні санкції
Сьогодні, 15:30
За результатами ДНК підтвердили загибель Героя з Волині Олександра Келлера За результатами ДНК підтвердили загибель Героя з Волині Олександра Келлера
Сьогодні, 14:39
На Рівненщині та Волині працює ППО: атакують дрони На Рівненщині та Волині працює ППО: атакують дрони
Сьогодні, 10:59
Вночі російські війська завдали удару по Україні 78 «шахедами» Вночі російські війська завдали удару по Україні 78 «шахедами»
Сьогодні, 10:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода у Луцьку на завтра, 2 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
«Україна ніколи на це не піде»: запрошення в НАТО без окупованих територій неможливе
Сьогодні, 19:05
 0
У місті на Волині відбулася акція на підтримку полонених бійців полку «Азов»
Сьогодні, 18:20
 0
Поблизу Луцька перекинувся автомобіль
Сьогодні, 17:02
 0
«УДАР Віталія Кличка» закликає українців задонатити «тисячу Зеленського на ЗСУ: «Це найкращий спосіб витратити ці кошти»
Сьогодні, 16:48
 0
Медіа
відео
1/8