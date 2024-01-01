«Україна ніколи на це не піде»: запрошення в НАТО без окупованих територій неможливе
Сьогодні, 19:05
Україна не готова до запрошення в НАТО лише частини своїх територій, бо це б означало визнання решти земель «не українськими».
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з новим главою Євроради Антоніу Коштою, пише Громадське.
«Не може бути запрошена в НАТО частина територій України. Це автоматичне визнання, що всі інші території не тільки в небезпеці, а й не українські. Тому Україна ніколи на це не піде. Якщо це запрошення, то тільки повністю всіх територій», — заявив він.
Водночас Зеленський наголосив на розумінні Києва, що 5 поправка не може діяти під час війни на всій території України, оскільки країни Альянсу проти ризиків залучення їх у війну. «Україна ніколи нікого не залучала в цю війну, я маю на увазі армії членів НАТО», — запевнив він.
За словами глави держави, зараз у медіа «дуже багато інсинуацій і спекуляцій» щодо того, якою може бути «парасолька» від НАТО, проте жодних форматів Україна поки не отримувала.
Нещодавно президент Зеленський заявив, що «гаряча фаза» війни з росією припиниться, коли неокуповані території України опиняться під захистом НАТО. Решту ж територій Україна повертатиме дипломатичними шляхами.
Зазначимо, що й до того Зеленський у контексті переговорів з росією та вступу країни в НАТО підкреслював, що Україна ніколи не віддасть свої території в обмін на «будь-який статус». Він називав «абсолютним божевіллям» пропозиції поступитися землями заради можливого припинення війни.
Обговорення запрошення українських територій до НАТО
Ще в серпні 2023 року Верховна Рада законодавчо закріпила, що будь-які територіальні поступки заради припинення війни є неприпустимими.
Однак Financial Times писало, що в західних зовнішньополітичних колах уже понад 18 місяців обговорюють «німецьку модель» для завершення війни в Україні. Вона передбачає, що Україні запропонують вступити в НАТО без окупованих територій, які вона повинна погодитись повернути в дипломатичний спосіб.
Президент Чехії Петер Павел також казав, що Україна має бути «реалістичною» щодо своїх цілей у війні. На його думку, ані Україна, ані росія не можуть розраховувати на досягнення своїх максималістських цілей, а тому, мовляв, треба прийняти, що деякі українські території «тимчасово» залишаться під окупацією москви.
МЗС України виступило проти «половинчастих рішень» заради миру. Там нагадали, що виведення російських окупаційних військ з усієї території України є обовʼязковим пунктом «формули миру» президента Володимира Зеленського.
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Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з новим главою Євроради Антоніу Коштою, пише Громадське.
«Не може бути запрошена в НАТО частина територій України. Це автоматичне визнання, що всі інші території не тільки в небезпеці, а й не українські. Тому Україна ніколи на це не піде. Якщо це запрошення, то тільки повністю всіх територій», — заявив він.
Водночас Зеленський наголосив на розумінні Києва, що 5 поправка не може діяти під час війни на всій території України, оскільки країни Альянсу проти ризиків залучення їх у війну. «Україна ніколи нікого не залучала в цю війну, я маю на увазі армії членів НАТО», — запевнив він.
За словами глави держави, зараз у медіа «дуже багато інсинуацій і спекуляцій» щодо того, якою може бути «парасолька» від НАТО, проте жодних форматів Україна поки не отримувала.
Нещодавно президент Зеленський заявив, що «гаряча фаза» війни з росією припиниться, коли неокуповані території України опиняться під захистом НАТО. Решту ж територій Україна повертатиме дипломатичними шляхами.
Зазначимо, що й до того Зеленський у контексті переговорів з росією та вступу країни в НАТО підкреслював, що Україна ніколи не віддасть свої території в обмін на «будь-який статус». Він називав «абсолютним божевіллям» пропозиції поступитися землями заради можливого припинення війни.
Обговорення запрошення українських територій до НАТО
Ще в серпні 2023 року Верховна Рада законодавчо закріпила, що будь-які територіальні поступки заради припинення війни є неприпустимими.
Однак Financial Times писало, що в західних зовнішньополітичних колах уже понад 18 місяців обговорюють «німецьку модель» для завершення війни в Україні. Вона передбачає, що Україні запропонують вступити в НАТО без окупованих територій, які вона повинна погодитись повернути в дипломатичний спосіб.
Президент Чехії Петер Павел також казав, що Україна має бути «реалістичною» щодо своїх цілей у війні. На його думку, ані Україна, ані росія не можуть розраховувати на досягнення своїх максималістських цілей, а тому, мовляв, треба прийняти, що деякі українські території «тимчасово» залишаться під окупацією москви.
МЗС України виступило проти «половинчастих рішень» заради миру. Там нагадали, що виведення російських окупаційних військ з усієї території України є обовʼязковим пунктом «формули миру» президента Володимира Зеленського.
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