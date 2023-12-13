Поблизу Луцька перекинувся автомобіль





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На місце виклику вирушили рятувальники 6 ДПРЧ м. Ківерці. По прибуттю підрозділу на місце виклику потерпілих дістали очевидці з автомобіля та передали працівникам медичної допомоги, рятувальники від‘єднали акумулятор автомобіля, чим запобігли пожежі автівки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 1 грудня, о 13:59 до надзвичайників надійшло повідомлення про те, що поблизу с. Клепачів перекинувся автомобіль.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На місце виклику вирушили рятувальники 6 ДПРЧ м. Ківерці. По прибуттю підрозділу на місце виклику потерпілих дістали очевидці з автомобіля та передали працівникам медичної допомоги, рятувальники від‘єднали акумулятор автомобіля, чим запобігли пожежі автівки.

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