У місті Чехії хочуть наймати українців у поліцію для допомоги з «проблемною» діаспорою





Про це пише Radio Prague International з посиланням на міського голову Їглави Петра Ришку, повідомляє



За його словами, в поліції вже є чотири помічники для роботи з ромською громадою, а ще двох хочуть залучити серед українців. Для цього місто подасть заявку на виділення відповідних коштів.



Якщо кандидати на посаду помічників знайдуться, вони можуть почати роботу вже навесні наступного року, припускає мер. Він пояснює, що в місті мешкає велика українська діаспора — з 50 тисяч мешканців близько 7 тисяч — вихідці з України, — «з якою бувають деякі проблеми».



Саме тому хочуть залучити помічників-українців, щоб зблизитися з діаспорою і сприяти встановленню більшої довіри до поліціянтів.



Загалом асистенти поліціянтів із запобігання злочинності допомагають забезпечувати громадський порядок і спілкуватися з людьми, привертаючи увагу до дотримання закону.



Зазначимо, за даними Євросоюзу, лише як біженці на території Чехії перебувають 357 тисяч українців. У червні Рада ЄС ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту для українських біженців. Його надаватимуть до 4 березня 2026 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У чеському місті Їглава хочуть залучити українців як помічників поліціянтів із запобігання злочинності. Вони, мовляв, мають допомогти встановити більшу довіру української діаспори до правоохоронців.Про це пише Radio Prague International з посиланням на міського голову Їглави, повідомляє Громадське За його словами, в поліції вже є чотири помічники для роботи з ромською громадою, а ще двох хочуть залучити серед українців. Для цього місто подасть заявку на виділення відповідних коштів.Якщо кандидати на посаду помічників знайдуться, вони можуть почати роботу вже навесні наступного року, припускає мер. Він пояснює, що в місті мешкає велика українська діаспора — з 50 тисяч мешканців близько 7 тисяч — вихідці з України, — «з якою бувають деякі проблеми».Саме тому хочуть залучити помічників-українців, щоб зблизитися з діаспорою і сприяти встановленню більшої довіри до поліціянтів.Загалом асистенти поліціянтів із запобігання злочинності допомагають забезпечувати громадський порядок і спілкуватися з людьми, привертаючи увагу до дотримання закону.Зазначимо, за даними Євросоюзу, лише як біженці на території Чехії перебувають 357 тисяч українців. У червні Рада ЄС ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту для українських біженців. Його надаватимуть до 4 березня 2026 року.

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