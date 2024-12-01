WSJ: Китай на прикладі росії вивчає, як обійти західні санкції

WSJ: Китай на прикладі росії вивчає, як обійти західні санкції
Завдяки агресії Росії проти України та співпраці з Москвою Пекін досліджує, як обійти західні санкції. Зокрема, міжвідомча група, створена Китаєм, вивчає вплив санкцій і регулярно готувала звіти для керівництва країни.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє The Wall Street Journal, пише LB.ua.

Мета дослідження полягає в тому, щоб зробити висновки про те, як їх пом’якшити, особливо у випадку, якщо конфлікт навколо Тайваню спонукає США та їхніх союзників застосувати аналогічні покарання щодо Китаю, зазначили джерела видання.

У рамках зусиль китайські офіційні особи періодично відвідують Москву для зустрічей з російським Центробанком, Мінфіном та іншими відомствами, які беруть участь у протидії санкціям.

На знак підвищеної уваги на вищому рівні до санкційних ризиків, пов’язаних із резервами, лідер Китаю Сі Цзіньпін здійснив рідкісний візит до Державного управління іноземної валюти Китаю восени 2023 року, повідомили джерела WSJ, близькі до прийняття рішень у Пекіні.

Китайська міжвідомча група з вивчення санкцій проти Росії підпорядковується Хе Ліфену, віце-прем'єру Китаю, який курує економічні та фінансові питання. Він, який має прямий зв’язок із Сі і є головним архітектором захисту економіки Китаю від західних санкцій.

Китайське дослідження протидії санкціям є символом нової ери економічної війни, розв’язаної вторгненням Росії в Україну, де межі між економічною політикою та геополітичною стратегією дедалі розмиваються, констатує The Wall Street Journal. Цю тенденцію, ймовірно, лише посилить другий президентський термін Дональда Трампа, який планує посилити використання тарифів як інструменту для переговорів і примусу.

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Теги: Росія, Україна, війна
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