«Всі боялися цього діагнозу»: історії волинян, які живуть з ВІЛ-інфекцією





Діагностику та антиретровірусну терапію для ВІЛ-позитивних пацієнтів в медзакладі можна зробити безоплатно, розповіла Валентина Бевз.



"Нічого не нагадувало, що у мене ВІЛ-інфекція"



Житель Нововолинська Сергій майже 16 років тому дізнався про свій ВІЛ-позитивний статус. Говорить: сталий курс терапії не перешкоджає останніх чотири роки працювати вантажником. 52-річний чоловік пригадує свій критичний стан.



"Десять суток був у комі. Мене з реанімації перевели в інфекційне відділення Дали документи прочитати, підписати. Сказали, що у тебе ВІЛ-інфекція. Побачив віруючих і попросився на реабілітацію, бо я був залежний — в алкогольній залежності страшній. На той час не приймав ніякої терапії. Нічого не нагадувало, що у мене ВІЛ-інфекція" , — говорить Сергій.



"Я 28 років уже живу із цим діагнозом"



61-річна Алла у 1996 році дізналася про ВІЛ-інфекцію у своєму організмі. Жінка має групу інвалідності, але продовжує працювати.



"Я вживала ін’єкційні наркотики. Нас тоді примушувати здавати ці аналізи. Всі боялися цього діагнозу. Я 28 років уже живу із цим діагнозом. У 2006 році вже почали мені давати антиретровірусну терапію.Треба підтримувати своє здоров’я, слідкувати за ним. На даний час я вживаю лише одну таблетку, коли я рано встаю", — розповідає пацієнтка Алла.



"Маємо навіть одного пацієнта, якому 80 років"



За 9 місяців цього року на диспансерному обліку Нововолинської центральної міської лікарні перебувало 247 людей із імунодефіцитом, з яких 80 пацієнтів мають четверту стадію ВІЛ-інфекції.



"Це ті, які були виявлені, починаючи з 1996 року і які є під наглядом, і які виявляються по теперішній час. Вікова категорія інфекції у нас йде: підлітки, далі 18-24 роки, потім 25-49 років. Маємо навіть одного пацієнта, якому 80 років, який був виявлений раніше. Зараз він отримує лікування. Попри свій вік, почуває себе прекрасно", каже завідувачка інфекційного відділення Валентина Бевз.



Пацієнти, аби подолати психологічний бар’єр, звертаються до кабінету довіри, який діє при Нововолинській міській лікарні, каже лікарка. При цьому вони можуть вільно скористатися іншими медичними послугами.



"Усі наші пацієнти мають амбулаторне лікування. Коли ми виявляємо пацієнта, ми зустрічаємося і його обов’язково попереджаємо. У попередженні чітко розписані заходи, які він повинен прийняти для того, щоб запобігати передачі ВІЛ-інфекції зі свого організму в інший організм. На зараз є швидкі тести, це дає можливість обстежити пацієнта якнайшвидше", — говорить Валентина Бевз.



Зі слів завідувачки інфекційного відділення, діагностика та проходження антиретровірусної терапії для ВІЛ-позитивних пацієнтів, що перебувають на обліку у Нововолинській лікарні, є безплатною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Майже 250 пацієнтів з імунодефіцитом обслуговують в інфекційному відділенні Нововолинської міської лікарні. Від початку 2024 року тут на облік стало понад 10 пацієнтів.Діагностику та антиретровірусну терапію для ВІЛ-позитивних пацієнтів в медзакладі можна зробити безоплатно, розповіла Суспільному завідувачкаЖитель Нововолинськамайже 16 років тому дізнався про свій ВІЛ-позитивний статус. Говорить: сталий курс терапії не перешкоджає останніх чотири роки працювати вантажником. 52-річний чоловік пригадує свій критичний стан."Десять суток був у комі. Мене з реанімації перевели в інфекційне відділення Дали документи прочитати, підписати. Сказали, що у тебе ВІЛ-інфекція. Побачив віруючих і попросився на реабілітацію, бо я був залежний — в алкогольній залежності страшній. На той час не приймав ніякої терапії. Нічого не нагадувало, що у мене ВІЛ-інфекція" , — говорить Сергій.61-річнау 1996 році дізналася про ВІЛ-інфекцію у своєму організмі. Жінка має групу інвалідності, але продовжує працювати."Я вживала ін’єкційні наркотики. Нас тоді примушувати здавати ці аналізи. Всі боялися цього діагнозу. Я 28 років уже живу із цим діагнозом. У 2006 році вже почали мені давати антиретровірусну терапію.Треба підтримувати своє здоров’я, слідкувати за ним. На даний час я вживаю лише одну таблетку, коли я рано встаю", — розповідає пацієнтка Алла.За 9 місяців цього року на диспансерному обліку Нововолинської центральної міської лікарні перебувало 247 людей із імунодефіцитом, з яких 80 пацієнтів мають четверту стадію ВІЛ-інфекції."Це ті, які були виявлені, починаючи з 1996 року і які є під наглядом, і які виявляються по теперішній час. Вікова категорія інфекції у нас йде: підлітки, далі 18-24 роки, потім 25-49 років. Маємо навіть одного пацієнта, якому 80 років, який був виявлений раніше. Зараз він отримує лікування. Попри свій вік, почуває себе прекрасно", каже завідувачка інфекційного відділення Валентина Бевз.Пацієнти, аби подолати психологічний бар’єр, звертаються до кабінету довіри, який діє при Нововолинській міській лікарні, каже лікарка. При цьому вони можуть вільно скористатися іншими медичними послугами."Усі наші пацієнти мають амбулаторне лікування. Коли ми виявляємо пацієнта, ми зустрічаємося і його обов’язково попереджаємо. У попередженні чітко розписані заходи, які він повинен прийняти для того, щоб запобігати передачі ВІЛ-інфекції зі свого організму в інший організм. На зараз є швидкі тести, це дає можливість обстежити пацієнта якнайшвидше", — говорить Валентина Бевз.Зі слів завідувачки інфекційного відділення, діагностика та проходження антиретровірусної терапії для ВІЛ-позитивних пацієнтів, що перебувають на обліку у Нововолинській лікарні, є безплатною.

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