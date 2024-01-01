На Волині горіли три житлові будинки
Сьогодні, 11:30
За минулу добу рятувальники Волині ліквідували 4 пожежі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
О 9:56 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що у селі Лище Підгайцівської громади Луцького району виникла пожежа в цегляній господарській споруді.
На місці події прибули рятувальники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Луцька. О 10:52 вони ліквідували горіння, імовірно, спричинене коротким замиканням електромережі.
О 10:21 надійшло повідомлення про пожежу житлового деревʼяного будинку у селі Старосілля Луцького району. Пожежа, що виникла на кухні й поширювалась по будинку, ліквідована о 11:00 силами рятувальників 13 ДПРЧ селища Маневичі та працівниками місцевої пожежної команди селища Колки. Потерпілих немає.
Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.
О 16:30 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селищі Благодатне Володимирського району.
На місце події прибули рятувальниками 5 ДПРЧ м. Нововолинськ та 18 ДПРЧ селища Іваничі, які о 16:48 ліквідували загорання.
Ймовірна причина пожежі - необережність під час куріння.
О 23:30 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового деревʼяного будинку у селищі Голоби Ковельського району.
На місце події прибули рятувальниками 21 ДПРП селища Голоби та працівники МПО Радошин, які о 00:12 ліквідували загорання. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
О 9:56 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що у селі Лище Підгайцівської громади Луцького району виникла пожежа в цегляній господарській споруді.
На місці події прибули рятувальники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Луцька. О 10:52 вони ліквідували горіння, імовірно, спричинене коротким замиканням електромережі.
О 10:21 надійшло повідомлення про пожежу житлового деревʼяного будинку у селі Старосілля Луцького району. Пожежа, що виникла на кухні й поширювалась по будинку, ліквідована о 11:00 силами рятувальників 13 ДПРЧ селища Маневичі та працівниками місцевої пожежної команди селища Колки. Потерпілих немає.
Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.
О 16:30 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селищі Благодатне Володимирського району.
На місце події прибули рятувальниками 5 ДПРЧ м. Нововолинськ та 18 ДПРЧ селища Іваничі, які о 16:48 ліквідували загорання.
Ймовірна причина пожежі - необережність під час куріння.
О 23:30 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового деревʼяного будинку у селищі Голоби Ковельського району.
На місце події прибули рятувальниками 21 ДПРП селища Голоби та працівники МПО Радошин, які о 00:12 ліквідували загорання. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.
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