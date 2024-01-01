Вночі російські війська завдали удару по Україні 78 «шахедами»

Вночі російські війська завдали удару по Україні 78 «шахедами»
У ніч проти 1 грудня російські війська завдали удару по Україні за допомогою 78 ударних дронів, зокрема типу Shahed. Збити вдалося 32 із них.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Сумській та Полтавській областях.

Ще 45 російських безпілотників зникли з радарів — імовірно, завдяки протидії засобів радіоелектронної боротьби. А один дрон досі перебуває в повітрі.

Раніше столична влада повідомляла про падіння уламків російського дрона в Голосіївському районі Києва.

Внаслідок цього пошкоджено автомобілі, а в одному з житлових будинків вибухова хвиля вибила вікна. Однак про постраждалих інформації немає.

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Теги: Росія, Україна, війна
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