Вночі російські війська завдали удару по Україні 78 «шахедами»

У ніч проти 1 грудня російські війська завдали удару по Україні за допомогою 78 ударних дронів, зокрема типу Shahed. Збити вдалося 32 із них.Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Сумській та Полтавській областях.Ще 45 російських безпілотників зникли з радарів — імовірно, завдяки протидії засобів радіоелектронної боротьби. А один дрон досі перебуває в повітрі.Раніше столична влада повідомляла про падіння уламків російського дрона в Голосіївському районі Києва.Внаслідок цього пошкоджено автомобілі, а в одному з житлових будинків вибухова хвиля вибила вікна. Однак про постраждалих інформації немає.