Росіяни скинули вибухівку на маршрутку в Херсоні, є загиблі та поранені

Росіяни скинули вибухівку на маршрутку в Херсоні, є загиблі та поранені
1 грудня російські війська атакували з дрона маршрутку у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок атаки загинули троє людей.

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Близько 8:15 російські військові атакували з БпЛА громадський транспорт у Дніпровському районі. На жаль, є загиблі та поранені", — повідомляє Прокудін.

Попередньо, внаслідок російського удару загинули троє людей, семеро пасажирів маршрутки зазнали поранень. Медики їх дообстежують та надають всю необхідну допомогу.

Інформація уточнюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Рівненщині та Волині працює ППО: атакують дрони
Сьогодні, 10:59
Вночі російські війська завдали удару по Україні 78 «шахедами»
Сьогодні, 10:56
Росіяни скинули вибухівку на маршрутку в Херсоні, є загиблі та поранені
Сьогодні, 10:19
Доба на фронті: яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на ранок 1 грудня
Сьогодні, 09:19
Батальйон «Любарт» з Луцька отримав бригадний шеврон
Сьогодні, 08:11
Схожі новини
На Рівненщині та Волині працює ППО: атакують дрони На Рівненщині та Волині працює ППО: атакують дрони
Сьогодні, 10:59
Вночі російські війська завдали удару по Україні 78 «шахедами» Вночі російські війська завдали удару по Україні 78 «шахедами»
Сьогодні, 10:56
Доба на фронті: яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на ранок 1 грудня Доба на фронті: яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на ранок 1 грудня
Сьогодні, 09:19
Відкрити повітряний простір наразі неможливо, — Шмигаль Відкрити повітряний простір наразі неможливо, — Шмигаль
Сьогодні, 01:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Рівненщині та Волині працює ППО: атакують дрони
Сьогодні, 10:59
 0
Вночі російські війська завдали удару по Україні 78 «шахедами»
Сьогодні, 10:56
 0
Росіяни скинули вибухівку на маршрутку в Херсоні, є загиблі та поранені
Сьогодні, 10:19
 0
Доба на фронті: яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на ранок 1 грудня
Сьогодні, 09:19
 0
Батальйон «Любарт» з Луцька отримав бригадний шеврон
Сьогодні, 08:11
 0
Медіа
відео
1/8