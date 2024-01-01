Росіяни скинули вибухівку на маршрутку в Херсоні, є загиблі та поранені
Сьогодні, 10:19
1 грудня російські війська атакували з дрона маршрутку у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок атаки загинули троє людей.
Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Близько 8:15 російські військові атакували з БпЛА громадський транспорт у Дніпровському районі. На жаль, є загиблі та поранені", — повідомляє Прокудін.
Попередньо, внаслідок російського удару загинули троє людей, семеро пасажирів маршрутки зазнали поранень. Медики їх дообстежують та надають всю необхідну допомогу.
Інформація уточнюється.
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Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Близько 8:15 російські військові атакували з БпЛА громадський транспорт у Дніпровському районі. На жаль, є загиблі та поранені", — повідомляє Прокудін.
Попередньо, внаслідок російського удару загинули троє людей, семеро пасажирів маршрутки зазнали поранень. Медики їх дообстежують та надають всю необхідну допомогу.
Інформація уточнюється.
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