Росіяни скинули вибухівку на маршрутку в Херсоні, є загиблі та поранені





Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



"Близько 8:15 російські військові атакували з БпЛА громадський транспорт у Дніпровському районі. На жаль, є загиблі та поранені", — повідомляє Прокудін.



Попередньо, внаслідок російського удару загинули троє людей, семеро пасажирів маршрутки зазнали поранень. Медики їх дообстежують та надають всю необхідну допомогу.



Інформація уточнюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 1 грудня російські війська атакували з дрона маршрутку у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок атаки загинули троє людей.Про це інформує очільник Херсонської ОВА"Близько 8:15 російські військові атакували з БпЛА громадський транспорт у Дніпровському районі. На жаль, є загиблі та поранені", — повідомляє Прокудін.Попередньо, внаслідок російського удару загинули троє людей, семеро пасажирів маршрутки зазнали поранень. Медики їх дообстежують та надають всю необхідну допомогу.Інформація уточнюється.

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