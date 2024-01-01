На Рівненщині та Волині працює ППО: атакують дрони

Росія атакує "шахедами" Рівненську та Волинську області. У регіонах працюють сили ППО.Про це повідомляють голова Рівненської ОВАта міський голова Луцька"Працюють сили ППО. Зберігаймо спокій. Віримо в професіоналізм наших захисників", - зазначив Коваль.Більше інформації про атаку на Рівненщину на цю хвилину немає.Згодом у Повітряних силах повідомили, що ударний БпЛА рухається у напрямку Луцька."Працює ППО. Прошу бути в безпечному місці!" - повідомив мер ЛуцькаНагадаємо, що у ніч проти 1 грудня, зокрема типу Shahed. Збити вдалося 32 із них.Протиповітряна оборона працювала в Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Сумській та Полтавській областях.