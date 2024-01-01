На Рівненщині та Волині працює ППО: атакують дрони

На Рівненщині та Волині працює ППО: атакують дрони
Росія атакує "шахедами" Рівненську та Волинську області. У регіонах працюють сили ППО.

Про це повідомляють голова Рівненської ОВА Олександр Коваль та міський голова Луцька Ігор Поліщук.

"Працюють сили ППО. Зберігаймо спокій. Віримо в професіоналізм наших захисників", - зазначив Коваль.

Більше інформації про атаку на Рівненщину на цю хвилину немає.

Згодом у Повітряних силах повідомили, що ударний БпЛА рухається у напрямку Луцька.

"Працює ППО. Прошу бути в безпечному місці!" - повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

Нагадаємо, що у ніч проти 1 грудня російські війська завдали удару по Україні за допомогою 78 ударних дронів, зокрема типу Shahed. Збити вдалося 32 із них.

Протиповітряна оборона працювала в Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Сумській та Полтавській областях.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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