На Рівненщині та Волині працює ППО: атакують дрони
Сьогодні, 10:59
Росія атакує "шахедами" Рівненську та Волинську області. У регіонах працюють сили ППО.
Про це повідомляють голова Рівненської ОВА Олександр Коваль та міський голова Луцька Ігор Поліщук.
"Працюють сили ППО. Зберігаймо спокій. Віримо в професіоналізм наших захисників", - зазначив Коваль.
Більше інформації про атаку на Рівненщину на цю хвилину немає.
Згодом у Повітряних силах повідомили, що ударний БпЛА рухається у напрямку Луцька.
"Працює ППО. Прошу бути в безпечному місці!" - повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
Нагадаємо, що у ніч проти 1 грудня російські війська завдали удару по Україні за допомогою 78 ударних дронів, зокрема типу Shahed. Збити вдалося 32 із них.
Протиповітряна оборона працювала в Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Сумській та Полтавській областях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють голова Рівненської ОВА Олександр Коваль та міський голова Луцька Ігор Поліщук.
"Працюють сили ППО. Зберігаймо спокій. Віримо в професіоналізм наших захисників", - зазначив Коваль.
Більше інформації про атаку на Рівненщину на цю хвилину немає.
Згодом у Повітряних силах повідомили, що ударний БпЛА рухається у напрямку Луцька.
"Працює ППО. Прошу бути в безпечному місці!" - повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
Нагадаємо, що у ніч проти 1 грудня російські війська завдали удару по Україні за допомогою 78 ударних дронів, зокрема типу Shahed. Збити вдалося 32 із них.
Протиповітряна оборона працювала в Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Сумській та Полтавській областях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Рівненщині та Волині працює ППО: атакують дрони
Сьогодні, 10:59
Вночі російські війська завдали удару по Україні 78 «шахедами»
Сьогодні, 10:56
Доба на фронті: яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на ранок 1 грудня
Сьогодні, 09:19
Батальйон «Любарт» з Луцька отримав бригадний шеврон
Сьогодні, 08:11