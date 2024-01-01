Відсьогодні можна подавати заявки на отримання «тисячі» Зимової єПідтримки





Про це повідомляє у телеграм-каналі голова Волинської ОВА Іван Рудницький.



Це програма, яку ініціював Президент України Володимир Зеленський, аби надати соціальну підтримку громадянам у складний час. Діятиме упродовж грудня 2024 — лютого 2025 року.



Отримати виплату можна трьома шляхами:



- через застосунок Дія на картку для виплат "Національний кешбек" (з 1 грудня 2024 року)



- через Укрпошту (з 4 грудня 2024 року)



- через один із перелічених банків партнерів програми (з 10 грудня 2024 року).



Кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, купівлю лікарських засобів, книг, медичні послуги, освіту, квитки на транспорт та багато інших важливих речей і послуг. Також Зимову єПідтримку можна задонатити на ЗСУ або витратити на благодійність. Отримана сума не підлягає оподаткуванню.



Витратити кошти, нараховані на банківську картку, можна до кінця 2025 року. Кошти, які доставлятиме Укрпошта пенсіонерам та людям з інвалідністю можна буде використати до березня 2025 року.



Детальніше про те, як отримати виплату, про перелік банків-партнерів можна дізнатися на сайті

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відсьогодні усім українцям, які перебувають на території України, в цьому числі й діти, розпочали процес видачі одноразової державної допомоги в розмірі 1000 грн.Про це повідомляє у телеграм-каналі голова Волинської ОВАЦе програма, яку ініціював Президент України, аби надати соціальну підтримку громадянам у складний час. Діятиме упродовж грудня 2024 — лютого 2025 року.- через застосунок Дія на картку для виплат "Національний кешбек" (з 1 грудня 2024 року)- через Укрпошту (з 4 грудня 2024 року)- через один із перелічених банків партнерів програми (з 10 грудня 2024 року).Кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, купівлю лікарських засобів, книг, медичні послуги, освіту, квитки на транспорт та багато інших важливих речей і послуг. Також Зимову єПідтримку можна задонатити на ЗСУ або витратити на благодійність. Отримана сума не підлягає оподаткуванню.Витратити кошти, нараховані на банківську картку, можна до кінця 2025 року. Кошти, які доставлятиме Укрпошта пенсіонерам та людям з інвалідністю можна буде використати до березня 2025 року.Детальніше про те, як отримати виплату, про перелік банків-партнерів можна дізнатися на сайті https://e-aid.diia.gov.ua.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію