За результатами ДНК підтвердили загибель Героя з Волині Олександра Келлера

За результатами ДНК підтвердили загибель Героя з Волині Олександра Келлера
Надійшла чергова сумна звістка - за результатами ДНК підтверджено загибель мешканця Володимирської громади, штаб-сержанта Олександра Олеговича Келлера, 1970 р.н.

Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.

"Герой загинув 2 листопада 2023 року, виконуючи бойове завдання на Харківщині.

Сьогодні з боку Ковеля орієнтовно о 17.00 - 18.00 кортеж із тілом воїна прибуде у Володимир.

Прошу містян коридором шани зустріти полеглого вулицями Ковельською, Шпитальною, у напрямку моргу.

Про час та місце похорону повідомлю пізніше.

Щирі співчуття двом синам Героя, усій родині, друзям, побратимам.
Вічна пам'ять захиснику України!" - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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