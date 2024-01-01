За результатами ДНК підтвердили загибель Героя з Волині Олександра Келлера
Сьогодні, 14:39
Надійшла чергова сумна звістка - за результатами ДНК підтверджено загибель мешканця Володимирської громади, штаб-сержанта Олександра Олеговича Келлера, 1970 р.н.
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"Герой загинув 2 листопада 2023 року, виконуючи бойове завдання на Харківщині.
Сьогодні з боку Ковеля орієнтовно о 17.00 - 18.00 кортеж із тілом воїна прибуде у Володимир.
Прошу містян коридором шани зустріти полеглого вулицями Ковельською, Шпитальною, у напрямку моргу.
Про час та місце похорону повідомлю пізніше.
Щирі співчуття двом синам Героя, усій родині, друзям, побратимам.
Вічна пам'ять захиснику України!" - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"Герой загинув 2 листопада 2023 року, виконуючи бойове завдання на Харківщині.
Сьогодні з боку Ковеля орієнтовно о 17.00 - 18.00 кортеж із тілом воїна прибуде у Володимир.
Прошу містян коридором шани зустріти полеглого вулицями Ковельською, Шпитальною, у напрямку моргу.
Про час та місце похорону повідомлю пізніше.
Щирі співчуття двом синам Героя, усій родині, друзям, побратимам.
Вічна пам'ять захиснику України!" - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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