Батальйон «Любарт» з Луцька отримав бригадний шеврон

Батальйон «Любарт» з Луцька отримав бригадний шеврон
Бійці 5 батальйону "Любарт" з Луцька отримали бригадний шеврон. Його захисникам вручив командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", полковник Денис Прокопенко.

Про це повідомили 30 листопада у батальйоні "Любарт", пише Суспільне.

"Сьогодні маю честь вручити вам бригадний шеврон, зароблений кров'ю, потом. Він має велике ім'я наших полеглих побратимів та побратимів, які зараз перебувають у полоні. Це має бути для вас найвища честь, найвища відзнака, тому що ви стаєте одним цілим", — сказав під час вручення бригадного шеврона Прокопенко.

Довідково: в лютому 2024 року Бійці окремого загону спеціального призначення "Любарт" з Луцька офіційно увійшов до складу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України. До складу батальйону входять волиняни добровольці, ветерани АТО, ветерани полку "Азов", футбольні фанати, члени організацій "Національний Корпус", "Національні дружини" та "Centuria". Його сформували у Луцьку з початком активізації бойових дій.

Раніше бійці "Любарта" брали участь у звільненні Київщини, боях за Нескучне та Велику Новосілку, обороняли Бахмут, форсували Дніпро на Херсонщині і бились на Запорізькому напрямку.
Батальйон «Любарт» з Луцька отримав бригадний шеврон
Батальйон «Любарт» з Луцька отримав бригадний шеврон
Батальйон «Любарт» з Луцька отримав бригадний шеврон
Батальйон «Любарт» з Луцька отримав бригадний шеврон

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Теги: Любарт, Луцьк
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