Батальйон «Любарт» з Луцька отримав бригадний шеврон

Денис Прокопенко.



Про це повідомили 30 листопада у батальйоні "Любарт", пише



"Сьогодні маю честь вручити вам бригадний шеврон, зароблений кров'ю, потом. Він має велике ім'я наших полеглих побратимів та побратимів, які зараз перебувають у полоні. Це має бути для вас найвища честь, найвища відзнака, тому що ви стаєте одним цілим", — сказав під час вручення бригадного шеврона Прокопенко.



Довідково: в лютому 2024 року Бійці окремого загону спеціального призначення "Любарт" з Луцька офіційно увійшов до складу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України. До складу батальйону входять волиняни добровольці, ветерани АТО, ветерани полку "Азов", футбольні фанати, члени організацій "Національний Корпус", "Національні дружини" та "Centuria". Його сформували у Луцьку з початком активізації бойових дій.



Раніше бійці "Любарта" брали участь у звільненні Київщини, боях за Нескучне та Велику Новосілку, обороняли Бахмут, форсували Дніпро на Херсонщині і бились на Запорізькому напрямку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бійці 5 батальйону "Любарт" з Луцька отримали бригадний шеврон. Його захисникам вручив командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", полковникПро це повідомили 30 листопада у батальйоні "Любарт", пише Суспільне "Сьогодні маю честь вручити вам бригадний шеврон, зароблений кров'ю, потом. Він має велике ім'я наших полеглих побратимів та побратимів, які зараз перебувають у полоні. Це має бути для вас найвища честь, найвища відзнака, тому що ви стаєте одним цілим", — сказав під час вручення бригадного шеврона Прокопенко.в лютому 2024 року Бійці окремого загону спеціального призначення "Любарт" з Луцька офіційно увійшов до складу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України. До складу батальйону входять волиняни добровольці, ветерани АТО, ветерани полку "Азов", футбольні фанати, члени організацій "Національний Корпус", "Національні дружини" та "Centuria". Його сформували у Луцьку з початком активізації бойових дій.Раніше бійці "Любарта" брали участь у звільненні Київщини, боях за Нескучне та Велику Новосілку, обороняли Бахмут, форсували Дніпро на Херсонщині і бились на Запорізькому напрямку.

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