Польща будуватиме «Східний щит» і на кордоні з Україною

Польща будуватиме «Східний щит» і на кордоні з Україною
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна почне будівництво укріплень «Східний щит» також і на кордоні з Україною. Спершу в межах цього проєкту планували звести укріплення на кордоні з росією та Білоруссю.

Про це Туск сказав під час візиту до першої побудованої ділянки укріплень, цитують його Polskie Radio та TVN24, пише Громадське.

За його словами, завдяки будівництву «Східного щита» Вармінсько-Мазурське, Підляське, Люблінське та Підкарпатське воєводства стануть безпечнішими. Водночас жодних примусових переселень звідти не передбачають, запевнив польський прем’єр.

Він стверджує: «що краще буде охоронятися польський кордон, то важче буде дістатися до нього тим, хто матиме погані наміри». Польща співпрацюватиме з країнами Балтії, щоб оборонна інфраструктура була ефективною протягом усього кордону з рф та Білоруссю.

«Наша діяльність також стосуватиметься безпеки кордону з Україною — з інших причин, але ми хочемо, щоб поляки почувалися безпечніше на всій довжині східного кордону», — додав Туск.

Нагадаємо, «Східний щит» — це проєкт польського ​​міністерства оборони та Генштабу, яка передбачає будівництво різних типів укріплень та іншої оборонної інфраструктури на кордонах із росією та Білоруссю.

До 2028 року на приблизно 800 км² планують побудувати системи розвідки та виявлення загроз, передові бази, логістичні вузли, склади, а також розгорнути системи боротьби з безпілотниками. На це виділили 10 млрд злотих (близько 2,3 млрд євро). Будівництво «Східного щита» почали на початку листопада.

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Теги: Польща, Україна, Білорусь
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