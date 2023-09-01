Польща будуватиме «Східний щит» і на кордоні з Україною

Дональд Туск заявив, що його країна почне будівництво укріплень «Східний щит» також і на кордоні з Україною. Спершу в межах цього проєкту планували звести укріплення на кордоні з росією та Білоруссю.



Про це Туск сказав під час візиту до першої побудованої ділянки укріплень, цитують його Polskie Radio та TVN24, пише



За його словами, завдяки будівництву «Східного щита» Вармінсько-Мазурське, Підляське, Люблінське та Підкарпатське воєводства стануть безпечнішими. Водночас жодних примусових переселень звідти не передбачають, запевнив польський прем’єр.



Він стверджує: «що краще буде охоронятися польський кордон, то важче буде дістатися до нього тим, хто матиме погані наміри». Польща співпрацюватиме з країнами Балтії, щоб оборонна інфраструктура була ефективною протягом усього кордону з рф та Білоруссю.



«Наша діяльність також стосуватиметься безпеки кордону з Україною — з інших причин, але ми хочемо, щоб поляки почувалися безпечніше на всій довжині східного кордону», — додав Туск.



Нагадаємо, «Східний щит» — це проєкт польського ​​міністерства оборони та Генштабу, яка передбачає будівництво різних типів укріплень та іншої оборонної інфраструктури на кордонах із росією та Білоруссю.



До 2028 року на приблизно 800 км² планують побудувати системи розвідки та виявлення загроз, передові бази, логістичні вузли, склади, а також розгорнути системи боротьби з безпілотниками. На це виділили 10 млрд злотих (близько 2,3 млрд євро). Будівництво «Східного щита» почали на початку листопада.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем’єр-міністр Польщізаявив, що його країна почне будівництво укріплень «Східний щит» також і на кордоні з Україною. Спершу в межах цього проєкту планували звести укріплення на кордоні з росією та Білоруссю.Про це Туск сказав під час візиту до першої побудованої ділянки укріплень, цитують його Polskie Radio та TVN24, пише Громадське За його словами, завдяки будівництву «Східного щита» Вармінсько-Мазурське, Підляське, Люблінське та Підкарпатське воєводства стануть безпечнішими. Водночас жодних примусових переселень звідти не передбачають, запевнив польський прем’єр.Він стверджує: «що краще буде охоронятися польський кордон, то важче буде дістатися до нього тим, хто матиме погані наміри». Польща співпрацюватиме з країнами Балтії, щоб оборонна інфраструктура була ефективною протягом усього кордону з рф та Білоруссю.«Наша діяльність також стосуватиметься безпеки кордону з Україною — з інших причин, але ми хочемо, щоб поляки почувалися безпечніше на всій довжині східного кордону», — додав Туск.Нагадаємо, «Східний щит» — це проєкт польського ​​міністерства оборони та Генштабу, яка передбачає будівництво різних типів укріплень та іншої оборонної інфраструктури на кордонах із росією та Білоруссю.До 2028 року на приблизно 800 км² планують побудувати системи розвідки та виявлення загроз, передові бази, логістичні вузли, склади, а також розгорнути системи боротьби з безпілотниками. На це виділили 10 млрд злотих (близько 2,3 млрд євро). Будівництво «Східного щита» почали на початку листопада.

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