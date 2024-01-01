Відкрити повітряний простір наразі неможливо, — Шмигаль

Денис Шмигаль стверджує, що зараз неможливо частково відновити повітряне сполучення над Україною. Натомість треба розвивати альтернативні способи сполучення.



Про це він сказав під час Міжнародного транспортного форуму, цитує



За словами прем’єра, влада вже провела оцінку ризиків та визначила потребу в засобах ППО для того, щоб частково відкрити небо над Україною. Однак через питання безпеки наразі зробити це неможливо.



Крім того, Шмигаль каже, що українська авіаційна інфраструктура зазнала пошкоджень від російських атак. Так, постраждали щонайменше 15 цивільних аеропортів.



Саме тому, на його думку, варто розвивати альтернативні маршрути доставлення вантажів та переміщення пасажирів: сухопутний кордон, автомобільний та залізничний транспорт.



Раніше старший партнер найбільшої у світі консалтингової компанії з питань управління ризиками Marsh McLennan Кріспін Еллісон заявив, що один з українських аеропортів відновить свою роботу до кінця січня 2025 року.



За його словами, президент України Володимир Зеленський хоче, щоб першим відновив польоти аеропорт «Бориспіль», що під Києвом, хоч механізми страхування для авіації буде легше забезпечити в аеропорту Львова.



Відновлення польотів над Україною



Авіакомпанія «Нової пошти» Supernova Airlines отримала дозвіл на виконання регулярних авіарейсів до Львова та Києва. Як пояснили hromadske у компанії, це лише технічний дозвіл, що дасть змогу виконувати польоти одразу після відкриття неба над Україною. Наразі небо в Україні закрите для цивільних польотів.



Екссекретар РНБО України Олексій Данілов заявляв, що у 2024 році питання щодо відновлення авіасполучення «точно зрушить із мертвої точки», але «є чотири ключові компоненти», які ще потрібно розв’язати. Найперше — це захист аеропортів. Президент Володимир Зеленський порівняв відновлення авіасполучення із судноплавством у Чорному морі, наголосивши, що це «серйозний крок».



В Офісі президента казали, що аеропорт «Бориспіль» може стати першим цивільним летовищем, яке відкриють в Україні, щойно це дозволить безпекова ситуація. А от Мінінфраструктури розглядає аеропорт «Львів» як перший для відновлення роботи за наявності гарантій безпеки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем’єр-міністр Українистверджує, що зараз неможливо частково відновити повітряне сполучення над Україною. Натомість треба розвивати альтернативні способи сполучення.Про це він сказав під час Міжнародного транспортного форуму, цитує «Укрінформ» За словами прем’єра, влада вже провела оцінку ризиків та визначила потребу в засобах ППО для того, щоб частково відкрити небо над Україною. Однак через питання безпеки наразі зробити це неможливо.Крім того, Шмигаль каже, що українська авіаційна інфраструктура зазнала пошкоджень від російських атак. Так, постраждали щонайменше 15 цивільних аеропортів.Саме тому, на його думку, варто розвивати альтернативні маршрути доставлення вантажів та переміщення пасажирів: сухопутний кордон, автомобільний та залізничний транспорт.Раніше старший партнер найбільшої у світі консалтингової компанії з питань управління ризиками Marsh McLennan Кріспін Еллісон заявив, що один з українських аеропортів відновить свою роботу до кінця січня 2025 року.За його словами, президент України Володимир Зеленський хоче, щоб першим відновив польоти аеропорт «Бориспіль», що під Києвом, хоч механізми страхування для авіації буде легше забезпечити в аеропорту Львова.Авіакомпанія «Нової пошти» Supernova Airlines отримала дозвіл на виконання регулярних авіарейсів до Львова та Києва. Як пояснили hromadske у компанії, це лише технічний дозвіл, що дасть змогу виконувати польоти одразу після відкриття неба над Україною. Наразі небо в Україні закрите для цивільних польотів.Екссекретар РНБО Українизаявляв, що у 2024 році питання щодо відновлення авіасполучення «точно зрушить із мертвої точки», але «є чотири ключові компоненти», які ще потрібно розв’язати. Найперше — це захист аеропортів. Президент Володимир Зеленський порівняв відновлення авіасполучення із судноплавством у Чорному морі, наголосивши, що це «серйозний крок».В Офісі президента казали, що аеропорт «Бориспіль» може стати першим цивільним летовищем, яке відкриють в Україні, щойно це дозволить безпекова ситуація. А от Мінінфраструктури розглядає аеропорт «Львів» як перший для відновлення роботи за наявності гарантій безпеки.

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