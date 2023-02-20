У Луцьку відбувся чемпіонат України з дзюдо серед юнаків та дівчат

У Луцьку відбувся чемпіонат України з дзюдо серед юнаків та дівчат
У Луцьку відбувся чемпіонат України з дзюдо серед юнаків та дівчат. Участь в ньому взяло 150 учасників з 10 областей.

Регіони представляли 16 команд спортсменів, пише Суспільне.

Юнаки та дівчата протягом двох днів змагалися за першість України в різних вікових (11-12 років та 13-14 років) та вагових категоріях.

За результатами змагань команда Волинь-2 в загальнокомандному заліку виборола 2 місце чемпіонату.
У Луцьку відбувся чемпіонат України з дзюдо серед юнаків та дівчат

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Теги: Луцьк, чемпіонат, спортсмени
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