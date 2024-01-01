1 грудня на Волині: гортаючи календар

1 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження святкують журналісти Сніжана Шевчук (на фото), а також директор департаменту молоді та спорту Луцької міської ради Володимир Захожий.

Інтернет-видання ВолиньPost вітає земляків із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.

Сьогодні, 1 грудня, відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом, День працівників прокуратури в Україні.

1 грудня на Волині теж запам’ятався кількома знаковими подіями:

- На Волині 1 грудня 1939 року була відкрита Луцька музична школа №1.

- У 1990 році вийшов перший номер газети «Волинська реклама».

- 1 грудня 2003 року – власником 100% акцій фірми «Волиньхолдинг» стала компанія «Нестле Україна».

- 1 грудня 2004 року – вийшов перший номер газети «Волинські єпархіальні відомості» (Волинської єпархії УПЦ КП).

- Цього ж дня у 2009 році в музеї Волинської ікони громадськості вперше показали відреставровану Чудотворну ікону Холмської Богородиці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Гортаючи календар, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
1 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Без ТЦК і з анонімізованими даними: Міноборони та МОЗ презентували концепцію реформи ВЛК
30 листопад, 23:19
Де завтра у Луцьку та на Волині не буде світла. ГРАФІК
30 листопад, 22:13
F-16 знищили сім російських ракет під час останньої масованої атаки, - Зеленський
30 листопад, 21:20
На Волині горіла господарська споруда. ВІДЕО
30 листопад, 20:30
Схожі новини
24 листопада на Волині: гортаючи календар 24 листопада на Волині: гортаючи календар
24 листопад, 00:00
17 листопада на Волині: гортаючи календар 17 листопада на Волині: гортаючи календар
17 листопад, 00:00
10 листопада на Волині: гортаючи календар 10 листопада на Волині: гортаючи календар
10 листопад, 00:00
3 листопада на Волині: гортаючи календар 3 листопада на Волині: гортаючи календар
03 листопад, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
1 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Без ТЦК і з анонімізованими даними: Міноборони та МОЗ презентували концепцію реформи ВЛК
30 листопад, 23:19
 0
Де завтра у Луцьку та на Волині не буде світла. ГРАФІК
30 листопад, 22:13
 0
F-16 знищили сім російських ракет під час останньої масованої атаки, - Зеленський
30 листопад, 21:20
 0
На Волині горіла господарська споруда. ВІДЕО
30 листопад, 20:30
 0
Медіа
відео
1/8