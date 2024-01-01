«УДАР Віталія Кличка» закликає українців задонатити «тисячу Зеленського на ЗСУ: «Це найкращий спосіб витратити ці кошти»





Про це йдеться в Артура Палатного, яка опублікована на сайті УДАРу.



«Українці готові прийняти “історичне підвищення податків” лише заради ЗСУ та безпеки держави, а не для популістських забавок влади.



В заяві зазначається, що в умовах, коли економіка ледь виживає, такий серйозний крок, як підвищення податків, має бути чітко обґрунтований потребами армії та безпеки, а не фінансуванням роздутих бюджетів чиновників та сумнівних «соціальних» ініціатив.



«Влада пропонує 1000 гривень виплат всім українцям, національний кешбек і тимчасові надбавки, але ці заходи є лише піар-ходами, які не можуть компенсувати системні проблеми в економіці та соціальній сфері. Військовий збір підняли до 5% для всіх, окрім військових, і разом з тим влада героїчно заявляє, що



«УДАР Віталія Кличка» виступає категорично проти популістських ініціатив, які не вирішують реальних проблем українців, а лише створюють ілюзію змін та підтримки.



«Справжні зміни полягають не в разових підвищеннях, а в комплексних реформах. Українці заслуговують на стабільність і гідні умови для життя, а не на короткочасні популістські обіцянки, які не призводять до системних змін. Якщо ми хочемо побудувати сильну державу, нам потрібно відновлювати економіку, підтримувати бізнес, а не ставити його на межу знищення», - наголошують в "УДАРі Віталія Кличка".



Також УДАР звернувся до українців із закликом



«Закликаємо всіх українців задонатити тисячу Зеленського на ЗСУ. Це найкращий спосіб витратити ці кошти. Бригаді, батальйону, благодійному фонду – на ваш вибір. Задонатьте тому, кому ви довіряєте. Все для Перемоги!» - підкреслюють в «УДАРі Віталія Кличка».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збільшення податків заради популістських програм та піару влади – безвідповідальні кроки в умовах війни. «УДАР Віталія Кличка» вимагає спрямовувати кожну гривню та кожний податок виключно на потреби армії та безпеку.Про це йдеться в заяві за підписом Першого заступника голови партії, яка опублікована на сайті УДАРу.«Українці готові прийняти “історичне підвищення податків” лише заради ЗСУ та безпеки держави, а не для популістських забавок влади. Різке підвищення податків та перенаправлення коштів на «популістські» програми – це безвідповідальні кроки влади в умовах війни. Українці не мають платити за популізм! Ми готові підтримувати Збройні сили України, але вимагаємо, щоб кожна гривня, кожен податок спрямовувався чітко на потреби армії та безпеки, а не на забаганки влади», - заявив Артур Палатний.В заяві зазначається, що в умовах, коли економіка ледь виживає, такий серйозний крок, як підвищення податків, має бути чітко обґрунтований потребами армії та безпеки, а не фінансуванням роздутих бюджетів чиновників та сумнівних «соціальних» ініціатив.«Влада пропонує 1000 гривень виплат всім українцям, національний кешбек і тимчасові надбавки, але ці заходи є лише піар-ходами, які не можуть компенсувати системні проблеми в економіці та соціальній сфері. Військовий збір підняли до 5% для всіх, окрім військових, і разом з тим влада героїчно заявляє, що з 1 січня збільшує допомогу вчителям на 1000 грн . Але насправді — це профанація. Уряд спочатку із заробітних плат, підвищуючи податки, витягує з однієї кишені вчителя та повертає частину коштів до іншої. У результаті: вчителі не стануть отримувати більше, а от всі інші – отримуватимуть менше», - йдеться в заяві.«УДАР Віталія Кличка» виступає категорично проти популістських ініціатив, які не вирішують реальних проблем українців, а лише створюють ілюзію змін та підтримки.«Справжні зміни полягають не в разових підвищеннях, а в комплексних реформах. Українці заслуговують на стабільність і гідні умови для життя, а не на короткочасні популістські обіцянки, які не призводять до системних змін. Якщо ми хочемо побудувати сильну державу, нам потрібно відновлювати економіку, підтримувати бізнес, а не ставити його на межу знищення», - наголошують в "УДАРі Віталія Кличка".Також УДАР звернувся до українців із закликом витратити «тисячу Зеленського» на підтримку ЗСУ «Закликаємо всіх українців задонатити тисячу Зеленського на ЗСУ. Це найкращий спосіб витратити ці кошти. Бригаді, батальйону, благодійному фонду – на ваш вибір. Задонатьте тому, кому ви довіряєте. Все для Перемоги!» - підкреслюють в «УДАРі Віталія Кличка».

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