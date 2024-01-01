У місті на Волині відбулася акція на підтримку полонених бійців полку «Азов»





У російському полоні досі перебуває ковельчанин Владислав Бакум, пише



Упродовж 2024 року двох мешканців Ковеля — Владислава Оксеньчука та Андрія Богдана під час обмінів повернули в Україну. Вони перебували у російських тюрмах понад 28 місяців.



Учасники акції створили "живий коридор" уздовж вулиці Незалежності, тримаючи в руках плакати з надписами.



"Поки ми живемо відносно мирно у вільних українських містах, полонені щодня піддаються тортурам в тилу ворога", — зазначили учасники акції.



Ковельчани вкотре вимагали звільнення усіх українських бійців "Азову", які 86 діб тримали оборону Маріуполя і понад 30 місяців перебувають у російському полоні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 1 грудня у Ковелі на Волині відбулася акція "Не мовчи! Полон вбиває" на підтримку полонених захисників Маріуполя полку "Азов".У російському полоні досі перебуває ковельчанин, пише Суспільне Упродовж 2024 року двох мешканців Ковеля —тапід час обмінів повернули в Україну. Вони перебували у російських тюрмах понад 28 місяців.Учасники акції створили "живий коридор" уздовж вулиці Незалежності, тримаючи в руках плакати з надписами."Поки ми живемо відносно мирно у вільних українських містах, полонені щодня піддаються тортурам в тилу ворога", — зазначили учасники акції.Ковельчани вкотре вимагали звільнення усіх українських бійців "Азову", які 86 діб тримали оборону Маріуполя і понад 30 місяців перебувають у російському полоні.

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