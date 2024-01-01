У місті на Волині відбулася акція на підтримку полонених бійців полку «Азов»
Сьогодні, 18:20
1 грудня у Ковелі на Волині відбулася акція "Не мовчи! Полон вбиває" на підтримку полонених захисників Маріуполя полку "Азов".
У російському полоні досі перебуває ковельчанин Владислав Бакум, пише Суспільне.
Упродовж 2024 року двох мешканців Ковеля — Владислава Оксеньчука та Андрія Богдана під час обмінів повернули в Україну. Вони перебували у російських тюрмах понад 28 місяців.
Учасники акції створили "живий коридор" уздовж вулиці Незалежності, тримаючи в руках плакати з надписами.
"Поки ми живемо відносно мирно у вільних українських містах, полонені щодня піддаються тортурам в тилу ворога", — зазначили учасники акції.
Ковельчани вкотре вимагали звільнення усіх українських бійців "Азову", які 86 діб тримали оборону Маріуполя і понад 30 місяців перебувають у російському полоні.
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У російському полоні досі перебуває ковельчанин Владислав Бакум, пише Суспільне.
Упродовж 2024 року двох мешканців Ковеля — Владислава Оксеньчука та Андрія Богдана під час обмінів повернули в Україну. Вони перебували у російських тюрмах понад 28 місяців.
Учасники акції створили "живий коридор" уздовж вулиці Незалежності, тримаючи в руках плакати з надписами.
"Поки ми живемо відносно мирно у вільних українських містах, полонені щодня піддаються тортурам в тилу ворога", — зазначили учасники акції.
Ковельчани вкотре вимагали звільнення усіх українських бійців "Азову", які 86 діб тримали оборону Маріуполя і понад 30 місяців перебувають у російському полоні.
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