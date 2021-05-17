Олімпійську чемпіонку Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою світу 2024 року

Олімпійську чемпіонку Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою світу 2024 року
Українська олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх стала найкращою легкоатлетку світу 2024 року за версією Міжнародної федерації легкої атлетики (World Athletics).

Про це повідомляється на офіційних сторінках організації в соцмережах, передає ТСН.

У фіналі голосування Магучіх обійшла бельгійку Нафіссату Тіам, яка стала олімпійською чемпіонкою Парижа-2024 у семиборстві.

Зазначимо, що Ярослава третій рік поспіль була номінована на премію World Athletics, однак виграла цей приз вперше.

Раніше повідомлялося, що Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою Європи 2024 року.

Нагадаємо, цього сезону Магучіх завоювала "золото" на Олімпіаді-2024 в Парижі, виборола "золото" чемпіонату Європи та "срібло" чемпіонату світу в приміщенні, а також стала чемпіонкою Діамантової ліги, вигравши всі етапи, в яких брала участь.

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Теги: спорт, перемоги
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