Курс валют на 2 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це повідомляється на сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США – 41,58 (-1 коп.)



Курс євро

1 євро – 43,90(+4 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий – 10,21 (+4 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 2 грудня. Після вихідних долар здешевшав, а євро і злотий зросла у ціні.Про це повідомляється на сайті НБУ.Курс долара1 долар США – 41,58 (-1 коп.)Курс євро1 євро – 43,90(+4 коп.)Курс злотого1 польський злотий – 10,21 (+4 коп.)

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