Курс валют на 2 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 2 грудня. Після вихідних долар здешевшав, а євро і злотий зросла у ціні.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США – 41,58 (-1 коп.)

Курс євро
1 євро – 43,90(+4 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий – 10,21 (+4 коп.)

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Теги: Курс валют, Луцьк
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Курс валют на 2 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 01:30
 0
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Сьогодні, 00:00
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