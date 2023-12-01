На Волині зросла кількість хворих на ВІЛ-інфекції





Зараз в області на обліку перебуває 2087 ВІЛ-інфікованих, розповіла Суспільному лікарка-інфекціоністка обласного Центру профілактики та боротьби зі СНІДом обласної інфекційної лікарні Еліна Дакаєва, передає



Однак, з її слів, Волинь входить до областей з низькою поширеністю ВІЛ-інфекції/СНІДу серед населення.



Якщо виявили інфікування, пацієнтам надають безплатне лікування. Антиретровірусну терапію на Волині отримує 1880 людей, серед них 30 дітей, каже лікарка-інфекціоністка Еліна Дакаєва. З її слів, завдяки профілактиці у вагітних ВІЛ-інфікованих жінок знизився рівень передачі інфекції новонародженим.



На Волині лікування ВІЛ-інфікованим надають у 5 медичних закладах області: у Луцьку, Ковелі, Любомлі, Володимирі та Нововолинську. Щоденний прийом таблеток для профілактики в 99 відсотках знижує ризик зараження ВІЛ, додає лікарка-інфекціоністка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку року на Волині збільшилася захворюваність на ВІЛ-інфекції у порівнянні з минулим роком. За 10 місяців 2024 року виявили 183 нових випадки.Зараз в області на обліку перебуває 2087 ВІЛ-інфікованих, розповіла Суспільному лікарка-інфекціоністка обласного Центру профілактики та боротьби зі СНІДом обласної інфекційної лікарні, передає Суспільне Однак, з її слів, Волинь входить до областей з низькою поширеністю ВІЛ-інфекції/СНІДу серед населення.Якщо виявили інфікування, пацієнтам надають безплатне лікування. Антиретровірусну терапію на Волині отримує 1880 людей, серед них 30 дітей, каже лікарка-інфекціоністка Еліна Дакаєва. З її слів, завдяки профілактиці у вагітних ВІЛ-інфікованих жінок знизився рівень передачі інфекції новонародженим.На Волині лікування ВІЛ-інфікованим надають у 5 медичних закладах області: у Луцьку, Ковелі, Любомлі, Володимирі та Нововолинську. Щоденний прийом таблеток для профілактики в 99 відсотках знижує ризик зараження ВІЛ, додає лікарка-інфекціоністка.

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