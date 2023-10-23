Трагічно обірвалося життя депутата селищної ради з Волині

Трагічно обірвалося життя депутата селищної ради з Волині
Пішов з життя депутат Ратнівської селищної ради та адміністратор ЦНАПу Вадим Ліхван, якому було лише 36 років.

Про трагічну смерть колеги повідомили у Ратнівській селищній раді, передає ВСН.

«Пішла з життя шанована, поважна, порядна людина, яка зробила чимало для розвитку нашої громади. Він був фаховим, наполегливим та відповідальним, завжди займав активну життєву позицію. Вадим жив і працював для людей», – йдеться в повідомленні селищної ради.

Керівництво селищної ради, депутатський корпус та працівники виконавчого комітету висловлюють глибоке співчуття рідним та близьким покійного.

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Теги: депутат, смерть
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