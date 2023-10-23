Трагічно обірвалося життя депутата селищної ради з Волині

Вадим Ліхван, якому було лише 36 років.



Про трагічну смерть колеги повідомили у Ратнівській селищній раді, передає



«Пішла з життя шанована, поважна, порядна людина, яка зробила чимало для розвитку нашої громади. Він був фаховим, наполегливим та відповідальним, завжди займав активну життєву позицію. Вадим жив і працював для людей», – йдеться в повідомленні селищної ради.



Керівництво селищної ради, депутатський корпус та працівники виконавчого комітету висловлюють глибоке співчуття рідним та близьким покійного.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пішов з життя депутат Ратнівської селищної ради та адміністратор ЦНАПу, якому було лише 36 років.Про трагічну смерть колеги повідомили у Ратнівській селищній раді, передає ВСН «Пішла з життя шанована, поважна, порядна людина, яка зробила чимало для розвитку нашої громади. Він був фаховим, наполегливим та відповідальним, завжди займав активну життєву позицію. Вадим жив і працював для людей», – йдеться в повідомленні селищної ради.Керівництво селищної ради, депутатський корпус та працівники виконавчого комітету висловлюють глибоке співчуття рідним та близьким покійного.

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