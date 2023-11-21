В родині кожної є військовий: як ґаздині з Волині готують страви для захисників





За словами волонтерки Оксани Болкуневич, "Турійські ґаздині" збираються щобудня з 8 до 18 години, передає



"Загалом ходять старші дівчата. Вони відкладають своє життя на післязавтра. В них нема часу думати про себе, вони думають про наших захисників", — каже Оксана Болкуневич.



"Після голубців їм сниться дома"



Головна господиня волонтерської кухні – так називає себе пані Ольга, замішує фарш для голубців. Каже, що їх дуже полюбляють військові.



"Часто їх нам замовляють, бо після голубців їм сниться дома. Просять перші страви, готуємо борщики, супчики, розсольник. Просять квасолю – білок, вона енергетична. В нас нема головних. Ми всі працюємо, підтримуючи й доповнюючи один одного", — говорить волонтерка Ольга.



Таїсія Кантерук робить для бійців енергетичний набір, у який входить лимон, імбир та мед.



"Джинджер" — ми його так назвали, помічний від застуди. Бистро робиться, кип’яточком хлопцям заварили: і добре, і корисно, — каже волонтерка. — Розумієш, що робиш якусь потрібну справу. Час проходить бистріше і веселіше, бо зайнятий".



У родині кожної волонтерки є військовий



Працюють волонтери у старому приміщенні ресторану, яке їм виділила місцева райспоживспілка, розповідає волонтерка Оксана. Її чоловік на війні з 2014-го.



"Я почала їздити з 2022 року на фронт. Робила зі своїми друзями, дівчата, з якими тут знайшлися, ліпили вареники, багато передавали. Але реторт пакетами зайнялися рік тому", — говорить Оксана Болкуневич. — Донатами помагають прості люди, матері загиблих, дружини".



Зі слів волонтерки, загалом на кухні працюють 30 жінок, більшість із них приїздять із навколишніх сіл, в родині у кожної є військовий.



"За день ми можемо зробити 600-700 голубців. Чоловік рік вже вдома. З початку повномасштабного мобілізувався рік був на сході, під Харковом, Донецьком. Потім так сталося, що він став обмежено придатним", — розповідає волонтерка Антоніна Малашевська.



"Турійські ґаздині" роблять щодня відправки



Готові страви "Турійські ґаздині" запаковують в реторт пакети — спеціальні харчові упаковки, що складаються з кількох ламінованих шарів та витримують високу температуру при стерилізації.



"Те, що ми робимо, я вважаю, немає ніякого значення в порівнянні, що роблять хлопці. Відважуємо відповідну кількість, щоб не лопнув в автоклаві пакет, а тоді трошечки водички", — говорить волонтерка Тетяна Романюк.



Готові страви у таких пакетах, за словами Оксани Болкуневич, можуть зберігатися протягом 12 місяців.



"Харчування і їжа в реторт пакетах, яка може допомогти вижити на нулі, – це зовсім дві різні страви. В нас дуже великий асортимент: чанахи, супи із фрикадельками, борщі мамині, різні види каш з м’ясом. Термін придатності — рік, але на фронті воно зазвичай живе пару днів, тому що хлопці його з’їдають", — говорить волонтерка.



З її слів, продукти на передову відправляють щодня. Каже: крім основних страв, для бійців обов’язково передають солодощі з оберегами від дітей. Також "Турійські ґаздині" щомісяця проводять ярмарки, на яких збирають кошти на потреби військових.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перші та другі страви у спеціальних упаковках, енергетичні напої та солодощі виготовляють для захисників "Турійські ґаздині". Рік тому волинянки об’єдналися на волонтерській кухні й тепер щодня відправляють продукти на передову.За словами волонтерки, "Турійські ґаздині" збираються щобудня з 8 до 18 години, передає Суспільне "Загалом ходять старші дівчата. Вони відкладають своє життя на післязавтра. В них нема часу думати про себе, вони думають про наших захисників", — каже Оксана Болкуневич.Головна господиня волонтерської кухні – так називає себе пані Ольга, замішує фарш для голубців. Каже, що їх дуже полюбляють військові."Часто їх нам замовляють, бо після голубців їм сниться дома. Просять перші страви, готуємо борщики, супчики, розсольник. Просять квасолю – білок, вона енергетична. В нас нема головних. Ми всі працюємо, підтримуючи й доповнюючи один одного", — говорить волонтерка Ольга.робить для бійців енергетичний набір, у який входить лимон, імбир та мед."Джинджер" — ми його так назвали, помічний від застуди. Бистро робиться, кип’яточком хлопцям заварили: і добре, і корисно, — каже волонтерка. — Розумієш, що робиш якусь потрібну справу. Час проходить бистріше і веселіше, бо зайнятий".Працюють волонтери у старому приміщенні ресторану, яке їм виділила місцева райспоживспілка, розповідає волонтерка. Її чоловік на війні з 2014-го."Я почала їздити з 2022 року на фронт. Робила зі своїми друзями, дівчата, з якими тут знайшлися, ліпили вареники, багато передавали. Але реторт пакетами зайнялися рік тому", — говорить Оксана Болкуневич. — Донатами помагають прості люди, матері загиблих, дружини".Зі слів волонтерки, загалом на кухні працюють 30 жінок, більшість із них приїздять із навколишніх сіл, в родині у кожної є військовий."За день ми можемо зробити 600-700 голубців. Чоловік рік вже вдома. З початку повномасштабного мобілізувався рік був на сході, під Харковом, Донецьком. Потім так сталося, що він став обмежено придатним", — розповідає волонтеркаГотові страви "Турійські ґаздині" запаковують в реторт пакети — спеціальні харчові упаковки, що складаються з кількох ламінованих шарів та витримують високу температуру при стерилізації."Те, що ми робимо, я вважаю, немає ніякого значення в порівнянні, що роблять хлопці. Відважуємо відповідну кількість, щоб не лопнув в автоклаві пакет, а тоді трошечки водички", — говорить волонтеркаГотові страви у таких пакетах, за словами, можуть зберігатися протягом 12 місяців."Харчування і їжа в реторт пакетах, яка може допомогти вижити на нулі, – це зовсім дві різні страви. В нас дуже великий асортимент: чанахи, супи із фрикадельками, борщі мамині, різні види каш з м’ясом. Термін придатності — рік, але на фронті воно зазвичай живе пару днів, тому що хлопці його з’їдають", — говорить волонтерка.З її слів, продукти на передову відправляють щодня. Каже: крім основних страв, для бійців обов’язково передають солодощі з оберегами від дітей. Також "Турійські ґаздині" щомісяця проводять ярмарки, на яких збирають кошти на потреби військових.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію