У Тернополі російський «шахед» влучив у багатоповерхівку: є загиблий

У Тернополі російський «шахед» влучив у багатоповерхівку: є загиблий
Уночі 2 грудня російська армія атакувала Тернопіль дронами, один із ворожих безпілотників влучив у багатоповерхівку. Є постраждалі та загиблий.

Про це повідомив керівник Ради оборони Тернополя Сергій Надал.

Від влучання дрона в будинку спалахнули квартири на п’ятому поверсі, а також частково — на третьому на четвертому. Рятувальники намагаються загасити пожежу.

На місці є важкопоранені, а одна людина від удару загинула. Мешканців квартир, які постраждали від вогню, евакуюють: для них готують місце для тимчасового перебування.

У ДСНС також повідомили, що в результаті влучання сталася масштабна пожежа.

"Загинула одна людина, троє отримали поранення, близько 100 мешканців евакуювали. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто", - йдеться в повідомленні.
У Тернополі російський «шахед» влучив у багатоповерхівку: є загиблий

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Теги: Росія, Україна, війна, Тернопіль
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