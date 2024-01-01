У Тернополі російський «шахед» влучив у багатоповерхівку: є загиблий

Уночі 2 грудня російська армія атакувала Тернопіль дронами, один із ворожих безпілотників влучив у багатоповерхівку. Є постраждалі та загиблий.Про це повідомив керівник Ради оборони ТернополяВід влучання дрона в будинку спалахнули квартири на п’ятому поверсі, а також частково — на третьому на четвертому. Рятувальники намагаються загасити пожежу.На місці є важкопоранені, а одна людина від удару загинула. Мешканців квартир, які постраждали від вогню, евакуюють: для них готують місце для тимчасового перебування.У ДСНС також повідомили, що в результаті влучання сталася масштабна пожежа."Загинула одна людина, троє отримали поранення, близько 100 мешканців евакуювали. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто", - йдеться в повідомленні.