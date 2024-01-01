Уночі росія атакувала Україну 110 дронами





Про це повідомило командування Повітряних сил.



Станом на 08:30 підтверджено збиття 52 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.



50 безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оброни, 6- вийшло з підконтрольного повітряного простору у напрямку Росії та Білорусі, ще один - у повітрі. Бойова робота триває.



Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 2 грудня Росія атакувала Україну 110-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" та безпілотниками інших типів із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.Про це повідомило командування Повітряних сил.Станом на 08:30 підтверджено збиття 52 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.50 безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оброни, 6- вийшло з підконтрольного повітряного простору у напрямку Росії та Білорусі, ще один - у повітрі. Бойова робота триває.Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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