На Волині в озері втопилися двоє братів

На Волині в озері втопилися двоє братів
У Ковельському районі в озері Любовець втопилися двоє чоловіків.

Про це Волинським новинам повідомили очевидці.

За їхніми словами, перекинувся човен і троє чоловіків опинилось у воді. Один із них зумів допливти до берега.

Як повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, бригада швидкої виїжджала на виклик та надавала допомогу чоловіку віком 35 років, якого витягнули з води. Попри реанімаційні заходи, медики констатували смерть.

За словами очевидців, тіло другого брата наразі не знайшли. Пошуки призупинили через темряву.

У ДСНС уточнили, що трагедія трапилася у селі Кортеліси Ратнівської громади. На місце події було скеровано черговий підрозділ 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини із селища Ратне.

Як з’ясувалося, троє чоловіків рибалили на озері, коли їхній човен перевернувся, і вони опинилися у воді. Один із рибалок вибрався на берег самостійно, ще одного врятували місцеві жителі та передали медикам. На жаль, чоловік помер у кареті швидкої допомоги.

Рятувальники на човні обстежили 1000 м² поверхні акваторії озера та 200 м прибережної смуги. Сьогодні до пошуків третього рибалки залучено водолазно-рятувальне відділення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, озеро, потопельники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія штурмує на чотирьох напрямках, тривають важкі бої, - Генштаб
Сьогодні, 11:43
Чоловік - тиран: історії волинянок, які пережили домашнє насильство
Сьогодні, 11:08
На Волині в озері втопилися двоє братів
Сьогодні, 10:20
Канцлер Німеччини Шольц приїхав у Київ
Сьогодні, 10:06
Уночі росія атакувала Україну 110 дронами
Сьогодні, 09:46
Схожі новини
Рівень води у Світязі перевищує норму Рівень води у Світязі перевищує норму
25 червень, 07:31
Минулої доби на Волині у водоймах втопилося троє людей: серед них – 18-річний хлопець Минулої доби на Волині у водоймах втопилося троє людей: серед них – 18-річний хлопець
03 липень, 2023, 15:56
У селі на Волині двоє дітей отруїлися димом від котла У селі на Волині двоє дітей отруїлися димом від котла
05 квітень, 2023, 21:32
На Волині прокурори вимагають повернути громаді озеро вартістю 154 мільйони гривень На Волині прокурори вимагають повернути громаді озеро вартістю 154 мільйони гривень
30 березень, 2023, 13:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія штурмує на чотирьох напрямках, тривають важкі бої, - Генштаб
Сьогодні, 11:43
 0
Чоловік - тиран: історії волинянок, які пережили домашнє насильство
Сьогодні, 11:08
 0
На Волині в озері втопилися двоє братів
Сьогодні, 10:20
 0
Канцлер Німеччини Шольц приїхав у Київ
Сьогодні, 10:06
 0
Уночі росія атакувала Україну 110 дронами
Сьогодні, 09:46
 0
Медіа
відео
1/8