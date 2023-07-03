На Волині в озері втопилися двоє братів
Сьогодні, 10:20
У Ковельському районі в озері Любовець втопилися двоє чоловіків.
Про це Волинським новинам повідомили очевидці.
За їхніми словами, перекинувся човен і троє чоловіків опинилось у воді. Один із них зумів допливти до берега.
Як повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, бригада швидкої виїжджала на виклик та надавала допомогу чоловіку віком 35 років, якого витягнули з води. Попри реанімаційні заходи, медики констатували смерть.
За словами очевидців, тіло другого брата наразі не знайшли. Пошуки призупинили через темряву.
У ДСНС уточнили, що трагедія трапилася у селі Кортеліси Ратнівської громади. На місце події було скеровано черговий підрозділ 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини із селища Ратне.
Як з’ясувалося, троє чоловіків рибалили на озері, коли їхній човен перевернувся, і вони опинилися у воді. Один із рибалок вибрався на берег самостійно, ще одного врятували місцеві жителі та передали медикам. На жаль, чоловік помер у кареті швидкої допомоги.
Рятувальники на човні обстежили 1000 м² поверхні акваторії озера та 200 м прибережної смуги. Сьогодні до пошуків третього рибалки залучено водолазно-рятувальне відділення.
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Про це Волинським новинам повідомили очевидці.
За їхніми словами, перекинувся човен і троє чоловіків опинилось у воді. Один із них зумів допливти до берега.
Як повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, бригада швидкої виїжджала на виклик та надавала допомогу чоловіку віком 35 років, якого витягнули з води. Попри реанімаційні заходи, медики констатували смерть.
За словами очевидців, тіло другого брата наразі не знайшли. Пошуки призупинили через темряву.
У ДСНС уточнили, що трагедія трапилася у селі Кортеліси Ратнівської громади. На місце події було скеровано черговий підрозділ 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини із селища Ратне.
Як з’ясувалося, троє чоловіків рибалили на озері, коли їхній човен перевернувся, і вони опинилися у воді. Один із рибалок вибрався на берег самостійно, ще одного врятували місцеві жителі та передали медикам. На жаль, чоловік помер у кареті швидкої допомоги.
Рятувальники на човні обстежили 1000 м² поверхні акваторії озера та 200 м прибережної смуги. Сьогодні до пошуків третього рибалки залучено водолазно-рятувальне відділення.
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