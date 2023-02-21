Канцлер Німеччини Шольц приїхав у Київ

Олаф Шольц у понеділок, 2 грудня, прибув до Києва з неоголошеним візитом.



Про це повідомляє



Після прибуття він наголосив на своїй підтримці Україні у війні проти російських загарбників.



Під час візиту Шольц, зокрема, планує зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським.



Востаннє Шольц приїздив до Києва у червні 2022 року разом з президентом Франції Емманюелем Макроном та тодішнім прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.



У квітні 2022 року Шольц відмовився їхати в Україну через небажання України прийняти президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Повідомлялося, що Штайнмаєр хотів приїхати з візитом до Києва, але президент Володимир Зеленський не бажав його бачити. Серед причин називають тісні зв’язки німецького політика з Росією у минулому.



Днями Шольц телефонував президенту Володимиру Зеленському. Вони обговорили посилення української системи ППО, також канцлер розкрив деталі свого нещодавнього дзвінка путіну.



Шольц телефонував очільнику Кремля 15 листопада. Цей крок він назвав необхідним. Зеленський розкритикував дзвінок канцлера Німеччини російському диктатору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Канцлер Німеччиниу понеділок, 2 грудня, прибув до Києва з неоголошеним візитом.Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.Після прибуття він наголосив на своїй підтримці Україні у війні проти російських загарбників.Під час візиту Шольц, зокрема, планує зустрітись з президентом УкраїниВостаннє Шольц приїздив до Києва у червні 2022 року разом з президентом Франції Емманюелем Макроном та тодішнім прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.У квітні 2022 року Шольц відмовився їхати в Україну через небажання України прийняти президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.Повідомлялося, що Штайнмаєр хотів приїхати з візитом до Києва, але президент Володимир Зеленський не бажав його бачити. Серед причин називають тісні зв’язки німецького політика з Росією у минулому.Днями Шольц телефонував президенту Володимиру Зеленському. Вони обговорили посилення української системи ППО, також канцлер розкрив деталі свого нещодавнього дзвінка путіну.Шольц телефонував очільнику Кремля 15 листопада. Цей крок він назвав необхідним. Зеленський розкритикував дзвінок канцлера Німеччини російському диктатору.

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