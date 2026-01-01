У день свого народження на Донеччині загинув воїн з Волині Станіслав Ядловський

У день свого народження на Донеччині загинув воїн з Волині Станіслав Ядловський
Надійшло повідомлення про загибель на війні з російським загарбником захисника України, жителя с.Башова Ядловського Станіслава Федоровича, 23 січня 1999 року народження.

Про це повідомили у Копачівській громаді.

"Головний сержант військової частини А0536 Ядловський Станіслав Федорович, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок, в бою за Україну, її свободу та незалежність, загинув 23 січня 2026 року під час виконання бойового завдання щодо захисту України у районі н.п. Закітне Краматорського району Донецької області", - йдеться в повідомленні.

В громаді оголошено триденну жалобу з 06 лютого 2026 року та в день поховання. Про чин похорону буде повідомлено додатково.

У листопаді 2023-го його було нагороджено нагрудним знаком «Золотий хрест». Це – державна відзнака від тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Вітів розставив своїх людей у поліцейських комісіях Волині?
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський назвав незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів України
Сьогодні, 14:50
Як вибір автомобільного транспорту впливає на вартість доставки товарів
Сьогодні, 14:23
У день свого народження на Донеччині загинув воїн з Волині Станіслав Ядловський
Сьогодні, 14:08
З понеділка в Україні знову – до 23° морозу
Сьогодні, 13:49
Чверть усіх боїв на фронті - це український наступ, - Сирський
Сьогодні, 13:26
Медіа
відео
1/8