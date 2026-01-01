У день свого народження на Донеччині загинув воїн з Волині Станіслав Ядловський
Сьогодні, 14:08
Надійшло повідомлення про загибель на війні з російським загарбником захисника України, жителя с.Башова Ядловського Станіслава Федоровича, 23 січня 1999 року народження.
Про це повідомили у Копачівській громаді.
"Головний сержант військової частини А0536 Ядловський Станіслав Федорович, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок, в бою за Україну, її свободу та незалежність, загинув 23 січня 2026 року під час виконання бойового завдання щодо захисту України у районі н.п. Закітне Краматорського району Донецької області", - йдеться в повідомленні.
В громаді оголошено триденну жалобу з 06 лютого 2026 року та в день поховання. Про чин похорону буде повідомлено додатково.
У листопаді 2023-го його було нагороджено нагрудним знаком «Золотий хрест». Це – державна відзнака від тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
