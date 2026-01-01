У день свого народження на Донеччині загинув воїн з Волині Станіслав Ядловський

Надійшло повідомлення про загибель на війні з російським загарбником захисника України, жителя с.Башова, 23 січня 1999 року народження.Про це повідомили у Копачівській громаді."Головний сержант військової частини А0536 Ядловський Станіслав Федорович, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок, в бою за Україну, її свободу та незалежність, загинув 23 січня 2026 року під час виконання бойового завдання щодо захисту України у районі н.п. Закітне Краматорського району Донецької області", - йдеться в повідомленні.В громаді оголошено триденну жалобу з 06 лютого 2026 року та в день поховання. Про чин похорону буде повідомлено додатково.У листопаді 2023-го його було н. Це – державна відзнака від тодішнього головнокомандувача ЗСУ