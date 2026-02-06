Зеленський назвав незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів України

Володимир Зеленський вдень 6 лютого повідомив, що провів щоденний селектор. Були доповіді по ситуації в Києві та області, на Харківщині, Полтавщині, у Кропивницькому та області, також у Вінницькій області, на Дніпровщині, у Запоріжжі, громадах у прикордонні з Росією та поблизу фронту.



“Вважаю незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів України, і обговорили з командувачем Повітряних сил та міністром оборони України, які рішення мають бути негайно імплементовані для більш ефективного збиття “шахедів”, – зазначив Зеленський.



Президент зазначив, що були доповіді по відновленню енергетики та підтримці людей на Харківщині.



“Важка ситуація досі в Києві, де більше 1200 будинків у різних районах столиці – без опалення. Потрібно більше підтримки для людей із таких будинків. Доручив залучити цифрові інструменти для визначення та аналізу конкретних потреб людей і громад у режимі реального часу”, – повідомив Зеленський.



Керівник Укрзалізниці доповів щодо наслідків російських ударів по логістиці: жодного дня такі удари не припинялись, і протягом цього січня було зафіксоване суттєве збільшення російських ударів саме по залізниці.



МВС України доповіло по залученню необхідних сил для відновлення та роботі пунктів підтримки та обігріву. Міністр енергетики доповів по графіку введення в експлуатацію обʼєктів когенерації. Премʼєр-міністр України доповіла по виконанню урядових програм підтримки, зокрема програми з тепловими пакунками – будуть збільшувати цю програму.

