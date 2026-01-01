Сирський зробив заяву про мобілізацію в Україні





Як повідомляє



"Територіальні центри комплектування забезпечують близько 90 відсотків мобілізації особового складу. Це забезпечує стабільне поповнення Сил оборони", - заявив Сирський.



Головнокомандувач ЗСУ також зазначив, що ще орієнтовно 10 відсотків військових у 2025 році долучались через рекрутингові центри.



Мобілізація в Україні



Нагадаємо, раніше міністр оборони Михайло Федоров оприлюднив реальні масштаби проблем із мобілізацією. За його даними, на сьогодні у розшуку перебувають 2 мільйони військовозобов'язаних українців.



Для вирішення цих проблем Федоров анонсував комплексний аудит ТЦК та глибоку перевірку Міноборони й ЗСУ. Мета перевірок – побороти корупцію та знайти ресурси для покращення забезпечення військових.



Окрім того, у січні 2026 року в Україні стартували курси підвищення кваліфікації для представників органів виконавчої влади. Мета проєкту – синхронізувати роботу державних структур та армії у питаннях мобілізаційної готовності.



За даними Кабміну, кількість заброньованих від мобілізації українців за рік зросла до 1,3 млн осіб. Військові зверталися до уряду з проханням бронювати менше. При цьому зазначається, що наразі мобілізаційний баланс дотримано.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У 2025 році територіальні центри комплектування забезпечили близько 90 відсотків від усієї мобілізації військових до лав ЗСУ.Як повідомляє РБК-Україна , про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів журналістам."Територіальні центри комплектування забезпечують близько 90 відсотків мобілізації особового складу. Це забезпечує стабільне поповнення Сил оборони", - заявив Сирський.Головнокомандувач ЗСУ також зазначив, що ще орієнтовно 10 відсотків військових у 2025 році долучались через рекрутингові центри.Нагадаємо, раніше міністр оборониоприлюднив реальні масштаби проблем із мобілізацією. За його даними, на сьогодні у розшуку перебувають 2 мільйони військовозобов'язаних українців.Для вирішення цих проблем Федоров анонсував комплексний аудит ТЦК та глибоку перевірку Міноборони й ЗСУ. Мета перевірок – побороти корупцію та знайти ресурси для покращення забезпечення військових.Окрім того, у січні 2026 року в Україні стартували курси підвищення кваліфікації для представників органів виконавчої влади. Мета проєкту – синхронізувати роботу державних структур та армії у питаннях мобілізаційної готовності.За даними Кабміну, кількість заброньованих від мобілізації українців за рік зросла до 1,3 млн осіб. Військові зверталися до уряду з проханням бронювати менше. При цьому зазначається, що наразі мобілізаційний баланс дотримано.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію